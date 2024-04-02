Зеленський підписав закон про зниження віку для мобілізації

Документ вісім місяців лежав без підпису

Президент України Володимир Зелінський підписав закон, який передбачає зниження мінімального віку для мобілізації чоловіків. Тепер до армії призиватимуть із 25 років.

Це вказано у картці відповідного проєкту закону №9281 про внесення змін до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" на сайті Верховної Ради. Там зазначається, що 2 квітня документ було повернуто з підписом від президента України.

Цей законопроєкт парламент схвалив ще 30 травня 2023 року. Тоді за нього віддали свої голоси 304 нардепи.

5 червня документ передали на підпис президенту. Однак до цього часу глава держави його не підписував.

Це закон набирає чинності з дня, наступного за днем його публікування. Крім того, цим документом Кабінету міністрів доручається протягом шести місяців з дня набрання чинности цим законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим законом.

Нагадаємо, до цього мобілізаційний вік в Україні був з 27 по 60 років. Однак чоловіки від 18 до 27 могли мобілізуватись, якщо вони мають військовий досвід.