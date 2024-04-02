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Зеленський підписав закон про зниження віку для мобілізації

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
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Зеленський підписав закон про зниження віку для мобілізації Новина оновлена 02 квітня 2024, 18:45

Документ вісім місяців лежав без підпису

Президент України Володимир Зелінський підписав закон, який передбачає зниження мінімального віку для мобілізації чоловіків. Тепер до армії призиватимуть із 25 років.

Це вказано у картці відповідного проєкту закону №9281 про внесення змін до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" на сайті Верховної Ради. Там зазначається, що 2 квітня документ було повернуто з підписом від президента України.

Цей законопроєкт парламент схвалив ще 30 травня 2023 року. Тоді за нього віддали свої голоси 304 нардепи.

5 червня документ передали на підпис президенту. Однак до цього часу глава держави його не підписував.

Це закон набирає чинності з дня, наступного за днем його публікування. Крім того, цим документом Кабінету міністрів доручається протягом шести місяців з дня набрання чинности цим законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим законом.

Нагадаємо, до цього мобілізаційний вік в Україні був з 27 по 60 років. Однак чоловіки від 18 до 27 могли мобілізуватись, якщо вони мають військовий досвід.

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#Призов #Мобілізація #Призовний вік