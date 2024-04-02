В Украине запустят электронный кабинет призывника: кто и что будет знать о военнобязанных
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Что такое электронный кабинет призывника
Президент Украины Владимир Зеленский подписал 2 апреля законопроект о запуске электронного кабинета призывника. Верховная Рада проголосовала за него еще в средине января.
"Телеграф" попытался разобраться в том, что это такое и какой функционал у него должен быть. Начать стоит с того, что кабинет представляет собой интерфейс для отображения данных о призывнике, военнообязанном или резервисте.
"Он призван уменьшить количество ошибок в результате человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации. Отдельное преимущество – предотвращение коррупции. Благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью", — говорилось в объяснении Минобороны.
Помимо самого владельца кабинета к нему будет иметь доступ Минобороны, СБУ, местные ТЦК, органы разведки и оперативные командования. При этом согласия самих призывников на обработку их персональной информации спрашивать никто не будет.
Реестр будет наполняться данными во время взаимодействия человека с информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных, держателями которых государственные органы.
Таким образом, государство получит информацию о:
- номера телефонов, адреса электронной почты;
- сведения о владении иностранными языками;
- информация о праве на владение оружием;
- наличие водительского удостоверения;
- данные о родителях военнообязанного;
- реквизиты внутреннего и заграничного паспортов, ИНН;
- данные о выезде за границу;
- информация о судимостях и так далее.
Ожидается, что сервис также упростит некоторые аспекты мобилизации, например с бронированием работников и выдачей отсрочек. Поскольку все данные будут храниться в электронном формате, то выехать за границу по поддельном документе будет попросту невозможно.
Как сообщалось ранее, президент также подписал закон, предусматривающий снижение минимального возраста для мобилизации мужчин. Теперь в ряды ВСУ могут забрать с 25 лет.