В Украине запустят электронный кабинет призывника: кто и что будет знать о военнобязанных

Что такое электронный кабинет призывника

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 2 апреля законопроект о запуске электронного кабинета призывника. Верховная Рада проголосовала за него еще в средине января.

"Телеграф" попытался разобраться в том, что это такое и какой функционал у него должен быть. Начать стоит с того, что кабинет представляет собой интерфейс для отображения данных о призывнике, военнообязанном или резервисте.

"Он призван уменьшить количество ошибок в результате человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации. Отдельное преимущество – предотвращение коррупции. Благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью", — говорилось в объяснении Минобороны.

Помимо самого владельца кабинета к нему будет иметь доступ Минобороны, СБУ, местные ТЦК, органы разведки и оперативные командования. При этом согласия самих призывников на обработку их персональной информации спрашивать никто не будет.

Реестр будет наполняться данными во время взаимодействия человека с информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных, держателями которых государственные органы.

Таким образом, государство получит информацию о:

номера телефонов, адреса электронной почты;

сведения о владении иностранными языками;

информация о праве на владение оружием;

наличие водительского удостоверения;

данные о родителях военнообязанного;

реквизиты внутреннего и заграничного паспортов, ИНН;

данные о выезде за границу;

информация о судимостях и так далее.

Ожидается, что сервис также упростит некоторые аспекты мобилизации, например с бронированием работников и выдачей отсрочек. Поскольку все данные будут храниться в электронном формате, то выехать за границу по поддельном документе будет попросту невозможно.

Как сообщалось ранее, президент также подписал закон, предусматривающий снижение минимального возраста для мобилизации мужчин. Теперь в ряды ВСУ могут забрать с 25 лет.