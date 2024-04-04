Заборона реклами, згадок військових і не тільки: що у Раді хочуть зробити з гральним бізнесом

Вимоги суттєво посилять

Після заяви президента Володимира Зеленського про необхідність врегулювати гральний бізнес в Україні, у Комітеті Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розробили законопроєкт про посилення контролю. Його мають схвалити на засіданні 4 квітня.

Законопроєкт про посилення контролю за гральним бізнесом передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), заборону реклами та доступу військових до азартних ігор. Про це повідомляє нардеп, перший заступник Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

У законі заборонять рекламувати азартні ігри на більшості платформ

Депутати пропонують посилити вимоги по рекламі. Її можна буде розміщувати виключно на сторінках та вебсайтах спеціалізованих видань, які присвячені азартним іграм.

У новому законопроєкті хочуть заборонити рекламувати онлайн-казино та подібні ігри на гроші на таких платформах:

друковані та Інтернет-медіа, інші ЗМІ;

засоби внутрішньої (листівки, плакати, наліпки) та зовнішньої (білборди, банери, вітрини магазинів) реклами;

на інтернет-платформах спільного доступу до інформації;

у соцмережах, месенджерах, електронною поштою.

Забороняється також розміщення чи згадування торговельних марок онлайн-казино. Під заборону також потраплять пропозиції брати участь в азартних іграх з прямим чи непрямим відшкодуванням.

У рекламі онлайн-казино заборонять згадувати військовослужбовців, медиків та волонтерів. Фотомоделі, які беруть участь у створенні роликів, повинні бути старшими за 21 рік. Їм заборонено імітувати вигляд військових, волонтерів, медиків. Забороняється участь у рекламі публічних осіб у рекламі азартних ігор, використання військової тематики.

Спонсорами не можуть бути суб’єкти господарювання, які мають ліцензію на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Це головна норма, якою обходили заборону, зазначає депутат. Ті організації, які порушать вимоги нового закону, будуть позбавлені ліцензії.

Військовим заборонять доступ до онлайн-казино

Військовослужбовців ЗСУ внесуть в Реєстр осіб, яким обмежать доступ до азартних ігор. Порядок буде встановлений Кабінетом міністрів.

Блокування сайтів

Особи, які надають послуги у сфері азартних ігор без ліцензії через вебсайти чи мобільні застосунки, мають обмежити доступ до своїх програм на території України у строк до трьох робочих днів з моменту отримання вимоги від Уповноваженого органу. Постачальник послуг хостингу повинен обмежити доступ до онлайн-казино. Якщо вимога не буде виконана, то Уповноважений орган має право звернутись до правоохоронців.

Банки можуть відмовляти у проведенні транзакцій на рахунки організацій, які діють без ліцензії. Новий закон зобов’яже їх застосовувати ризикоорієнтований підхід та індикатори підозрілості фінансових операцій.

Нагадаємо, українці направили президенту на розгляд петицію про обмеження роботи онлайн казино. Потрібні 25 тисяч підписів були зібрані менш як за добу. Однією з проблем, яка турбує українське суспільство, є залежність багатьох військових від азартних ігор.

Зеленський погодився з необхідністю регулювання грального бізнесу. Він дав відповідні доручення СБУ, Держспецзвʼязку, РНБО та Мінцифрі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чутки про "епідемію" азартних ігор дійшли до Заходу. Цю тему висвітлили іноземні видання.