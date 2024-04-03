Чутки про "епідемію" азартних ігор у ЗСУ докотилися до Заходу: що пишуть ЗМІ

Українська влада шукатиме способів приборкати пристрасть до азартних ігор

Чутки про те, що ЗСУ нібито захопила епідемія азартних ігор, докотилися до Заходу. Там вказують на небезпеку того, що військові, які часто проводять довгі години поза бойовими діями, витрачають більшу частину своєї щомісячної зарплати на ігрові онлайн-платформи на мобільних телефонах.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на петицію військового 59-ї бригади Павла Петриченка. Там зазначають, що військовослужбовці на фронті можуть заробляти близько 100 000 гривень (2500 доларів США) на місяць, що вп’ятеро перевищує середню зарплату в Україні. Але в цей же час, зазначається у статті, деякі витрачають свої заробітки на азартні ігри, беруть кредити для покриття боргу, а іноді й закладають військову техніку, таку як дрони та тепловізійні камери для погашення платежів.

"Для багатьох із них азартні ігри стають єдиним способом боротьби зі стресом, швидко викликаючи дофамінову залежність та руйнуючи самодисципліну", — цитують журналісти петицію.

У матеріалі також згадується ризик того, що російські оператори онлайн-казино націлюватимуться на клієнтів за допомогою реклами, призначеної для забезпечення доступу до особистих даних як військовослужбовців, так і цивільних осіб. У петиції йдеться про те, що солдати-боржники є об’єктом маніпуляційних кампаній, що проводяться російською розвідкою.

Bloomberg зазначає, що президент Володимир Зеленський вже відреагував на петицію, заявивши, що він зустрівся з високопосадовцями служби безпеки, щоб обговорити проблему азартних ігор на передовій.

"Ми готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідний контроль над галуззю та допоможуть належним чином захистити інтереси суспільства", — сказав тоді Зеленський.

Також журналісти наголосили на повідомленні українського депутата Ярослава Железняка, який заявив, що парламентський комітет збереться для обговорення законопроєкту, який запроваджує більш суворий контроль над гральною індустрією, включаючи визначення наслідків незаконної реклами.

"Українська влада шукатиме способів приборкати пристрасть до азартних ігор серед військовослужбовців, оскільки зростає стурбованість тим, що ігрова діяльність підриває моральний дух і становить загрозу безпеці", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що онлайн-казино КОСМОЛОТ підозрюють в ухиленні від податків.