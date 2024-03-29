Зеленський виступив із заявою щодо онлайн-казино в Україні

Доля гральних платформ може вирішитися вже наступного тижня

Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо обмеження роботи онлайн казино, яка набрала необхідну кількість голосів за рекордний термін. Президент зазначив, що в Україні буде врегульовано питання щодо роботи цих віртуальних закладів.

Відповідну заяву очільник держави зробив у своєму традиційному відеозверненні до громадян. Петиція зібрала 25 000 голосів лише за один день.

"Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино – онлайн-платформ гральних. Про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства. Доручив голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифрі та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення", — зазначив голова держави.

Петицію про "Обмеження роботи онлайн-казино" опублікував на відповідному сайті військовослужбовець 59-ї бригади Павло Петриченко. За його словами, гральний бізнес завдає великої шкоди українській армії та українському суспільству.

"Військовослужбовці вже третій рік знаходяться далеко від своїх сімей, в стресових умовах та без можливості повноцінного відпочинку, тож є особливо психологічно вразливими. Для багатьох із них азартні ігри стають єдиним способом справитись зі стресом, а тому швидко викликають дофамінову залежність та послаблюють їх самоконтроль. Непоодинокі випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити, цим заводячи себе та свої сім’ї в "боргову яму", або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори, цим завдаючи шкоди не лише собі, але і побратимам", — йдеться в петиції.

Щоб врегулювати це питання, автор петиції звернувся до президента з проханням, внести до Верховної Ради України невідкладний законопроєкт, який передбачатиме заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців на час особливого стану в країні, а також рекламу таких ігор з використанням символіки ЗСУ та будь-яких інших символів, що пов'язані з війною та армією.

З повним текстом петиції можна ознайомитися за посиланням. Варто зазначити, що петиція була опублікована на сайті сьогодні, 29 березня, і зібрала необхідні 25 000 голосів за рекордно короткий строк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що БЕБ підтвердила інформацію нашого видання про махінації онлайн-казино КОСМОЛОТ. Бюджет України недоотримав близько 1,2 млрд грн.