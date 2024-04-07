Це треба почати робити вже зараз: що посадити в саду та на городі у квітні

Ви будете здивовані, адже список великий

Квітень вважають найпродуктивнішим місяцем для дачників та городників. Саме на цей час припадає чи не найбільше роботи в саду та на городі. Раніше ми вже розповідали, коли варто садити картоплю.

Зокрема, у квітні займаються підгодівлею грядок. Про це пише Gazeta.ua. У виданні зазначили, що насамперед потрібно прибрати все сміття з ділянки і перекопати верхній шар ґрунту. Грядки потрібно посипати добривами.

У квітні також пересаджують або відразу сіють в теплицях капусту, огірки, помідори, солодкий і гострий перець. Окрім того, вирощують в теплиці розсаду квітів — чорнобривці, жоржини, айстри.

На розсаду у квітні можна посіяти деякі середньостиглі та пізні культури. Зокрема, до таких відносять помідори, які висівають у перших числах місяця, капусту, кабачки та патисони, огірки та гарбузи. Варто зазначити, що посаджені у квітні на розсаду овочі пересаджують у відкритий ґрунт протягом травня, коли у них з'явиться кілька листочків.

Окрім цього, у квітні також можна посадити у відкритий ґрунт овочі, які не бояться морозів. Наприклад, на початку місяця — горох, редис, ріпку, редьку; у першій половині квітня — селеру, кріп, петрушку, салат; у другій половині місяця — ранню капуста і ранні помідори. У кінці місяця можна сіяти моркву, цибулю, гарбузи та кабачки. Також у квітні починають висаджувати картоплю.

Цього місяця на клумбах висаджують квіти: чорнобривці, лобелію, айстри, флокси, однорічні жоржини, маргаритки, півонії, матіоли, аліссум, календулу, левиний зів, маки, гордеції, хризантеми, іриси.

У другій половині квітня можна посадити троянди, але в разі падіння температури до +5° і нижче троянди слід вкрити плівкою.

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно зробити з виноградом на початку квітня, щоб отримати багатий урожай.