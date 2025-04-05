Життя повертається, незважаючи на обстріли: як виглядає навесні Північна Салтівка у Харкові (ексклюзивні фото)

Цей район у Харкові постраждав найсильніше

Після початку російського повномасштабного вторгнення Північна Салтівка у Харкові серйозно постраждала від обстрілу. І хоча в районі пошкоджено близько 70% будівель, але з настанням весни там можна побачити, як повертається колишня краса.

На місці побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. З підвищенням температури на Салтівці починають цвісти дерева та квіти.

Однак тиха денна ідилія зазвичай закінчується з настанням темряви. У цей час росіяни розпочинають свої обстріли, намагаючись не дати мирним жителям виспатися.

Жителі району кажуть, що після початку вторгнення багато людей виїхали, однак у 2023 році частина з них повернулася. Щодо обстрілів, то їх навіть зараз багато. Харків знаходиться неподалік російського кордону, а тому ракети можуть до нього долетіти до того, як люди спустяться в укриття. Тому багато з них навіть не намагаються убезпечитися, почувши звук тривоги.

Сліди обстрілів на Салтівці помітні повсюдно. Вибиті вікна подекуди закрили фанерою, проте деяким багатоповерхівкам ремонт уже не допоможе.

Як повідомлялося раніше, вночі 3 квітня російські ударні дрони знову атакували Харків. Під ворожим ударом виявився, зокрема, Новобаварський район міста. Загинули п’ятеро людей, ще понад 30 отримали поранення.