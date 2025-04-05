Не задекларував майна на 20 млн. На Львівщині депутат відбувся смішним покаранням за правопорушення

Свою провину нардеп визнав

Міський депутат у Львівській області Ігор Чорнейко не вказав у деклараціях за два роки майна на майже 20 млн грн. Суд вже виніс йому вирок, оштрафувавши на 68 тисяч грн.

Про це йдеться на порталі Єдиного державного реєстру судових рішень. Зазначається, що депутат Жидачівської міської ради не вніс у декларації за 2022 та 2023 року чимало майна.

У декларацію за 2022 рік Чорнейко не вніс дві споруди загальною площею 1,7 тис. м², які розташовані у Жидачеві на вулиці Промисловій. Відомо, що власником цієї нерухомості є саме депутат з травня 2021 року, на момент придбання вона коштувала 2,8 млн грн.

Ігор Чорнейко

Що не задекларував депутат:

нежитлові будівлі на вул. Промисловій у Жидачеві вартістю 2,8 млн грн

комплекс будівель на вул. Шашкевича у Жидачеві вартістю 3,5 млн грн

чотири земельні ділянки загальною вартістю понад 12,4 млн грн

цех з обробки природного каменю з побутовим корпусом вартістю 739 тис. грн

легковий автомобіль ВАЗ 21043, 2005 року випуску, вартістю 28 тис. грн

Загалом усе не внесене Чорнейком майно за 2022 рік оцінюється у 19,4 млн грн. Також нардеп вніс неправдиву інформацію й у декларацію за 2023 рік, не додавши вищевказане майно.

На засіданні суду депутат визнав свою провину. Суддя Роман Равлінко призначив Чорнейку штраф в 68 тисяч грн згідно з обвинуваченням за ч. 2 ст. 366-2 ККУ. Депутату також на рік заборонили обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Додамо, що Ігор Чорнейко та його дружина Романа — підприємці. За 2023 рік вони задекларували 7,6 млн грн доходу від підприємництва, а за 2022 рік – 5,2 млн грн.

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