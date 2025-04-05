Дружина футболіста збірної України приміряла новий купальник на Мальдівах: пікантні фото

Дівчина похвалилася ідеальною фігурою на тлі неймовірного краєвиду

Дружина півзахисника донецького "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова Ліза продовжує радувати свою багатотисячну армію шанувальників у Instagram гарячими знімками. Дівчина відвідала Мальдіви, а зовсім недавно побувала на Балі.

Ліза поділилася в Instagram кількома фото, зробленими у тропічному раю. Судакова позувала у чорно-білому бікіні, яке підкреслювало її ідеальну фігуру.

"Вогонь", "Немає слів, ти просто диво", "Неймовірна", "Буквально ідеал", — користувачі засипали Лізу компліментами.

Ліза Судакова

Зазначимо, у сезоні 2024/25 22-річний Георгій зіграв 30 матчів на клубному рівні, оформивши 12 голів та 4 асисти.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Судаков відіграв у всіх шести поєдинках у ЛН, забивши гол та віддавши асист.

У стиковому раунді Синьо-жовті програли бельгійцям у 2-матчевому протистоянні, пропустивши три голи у другому поєдинку. Георгій виходив у старті в обох зустрічах, результативними діями не відзначався. Перша гра завершилася з рахунком 3:1 на користь українців. Тепер на нашу команду чекають ігри відбору на ЧС-2026.