США готуються до війни: забирають ППО з Німеччини та Південної Кореї

Іран уже погрожував превентивним ударом по базах США

На тлі загострення у відносинах між Вашингтоном і Тегераном США перекидають системи ППО з різних куточків світу на свої близькосхідні бази. При цьому частину зенітно-ракетних установок навіть забрали з Європи.

Про це повідомив OSINT-аналітик TheIntelFrog у соцмережі X. За його словами йдеться про перекидання ЗРК Patriot, а також новітніх установок THAAD.

За його спостереженнями, літаки C-17 здійснили маршрути з американських баз в інших частинах світу, включаючи бази Осан у Південній Кореї та Рамштайн у Німеччині, у бік баз у Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Кувейті.

Загалом станом на 4 квітня спостерігач помітив понад 40 рейсів, більшість із яких асоціюються з перевезенням ППО та комплектуючих. За 5 квітня чотири літаки прилетіли на Рамштайн і відлетіли у бік Близького Сходу, вважається, що вони пов’язані з розгортанням Patriot/THAAD.

Рейси з Рамштайну

Як повідомлялося раніше, до цього американці перекинули стратегічні бомбардувальники B-2 на військову базу Дієго-Гарсія в Індійському океані. При цьому в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що армія Ірану всерйоз розглядає можливість превентивного удару по американських військових базах у регіоні.

Трамп після повернення в Білий дім звернувся до Ірану з пропозицією укласти нову ядерну угоду і пригрозив наслідками, у разі, якщо той відмовиться Тегеран в кінцевому підсумку на угоду не пішов, назвавши вимоги Вашингтона "неприйнятними". При цьому в США пригрозили воєнними діями, якщо Іран відмовиться підписувати угоду і не припинить збагачувати уран.