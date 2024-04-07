Это нужно начать делать уже сейчас: что посадить в саду и на огороде в апреле

Вы будете удивлены, ведь список большой

Апрель считают самым продуктивным месяцем для дачников и огородников. Именно на это время приходится больше всего работы в саду и на огороде. Раньше мы уже рассказывали, когда стоит сажать картошку.

В частности, в апреле занимаются подкормкой грядок. Об этом пишет Gazeta.ua. В издании отметили, что, прежде всего, нужно убрать весь мусор с участка и перекопать верхний слой грунта. Грядки нужно посыпать удобрениями.

В апреле также пересаживают или сразу сеют в теплицах капусту, огурцы, помидоры, сладкий и острый перец. Кроме того, выращивают в теплице рассаду цветов — бархатцы, георгины, астры.

На рассаду в апреле можно посеять некоторые среднеспелые и поздние культуры. В частности, к таким относятся помидоры, которые высевают в первых числах месяца, капусту, кабачки и патиссоны, огурцы и тыквы. Следует отметить, что посаженные в апреле на рассаду овощи пересаживают в открытую почву в течение мая, когда у них появится несколько листочков.

Кроме этого, в апреле также можно посадить в открытую почву овощи, которые не боятся морозов. Например, в начале месяца — горох, редис, репку, редис; в первой половине апреля — сельдерей, укроп, петрушку, салат; во второй половине месяца — ранняя капуста и ранние помидоры. В конце месяца можно сеять морковь, лук, тыквы и кабачки. Также в апреле начинают высаживать картофель.

В этом месяце на клумбах высаживают цветы: бархатцы, лобелию, астры, флоксы, однолетние георгины, маргаритки, пионы, матиолы, алиссум, календулу, львиный зев, маки, гортензии, хризантемы, ирисы.

Во второй половине апреля можно посадить розы, но в случае падения температуры до +5° и ниже розы следует укрыть пленкой.

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