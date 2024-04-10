Коли буде підготовлено новий законопроєкт щодо демобілізації: у Міноборони озвучили невтішні терміни

У Генштабі розуміють ризики проведення демобілізації за нинішніх умов

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки та оборони рекомендує нардепам розробити окремий законопроєкт про демобілізацію. Його мають винести на голосування протягом наступних восьми місяців.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі єдиного марафону. За його словами, такий тривалий термін пояснюється тим, що парламент не повинен ухвалити поспішне, необдумане рішення з цього приводу.

Він зазначив, що з цього приводу також були побажання від Генштабу, який розуміє ситуацію на полі бою і ризики, які постають перед державою.

"Ми не можемо зараз приймати поспішні рішення. Зрозуміло, що популістських думок зараз дуже багато. Водночас ми маємо розуміти, що ескалація російської агресії продовжується", — сказав він.

Спікер МОУ каже, що окупанти продовжують свій наступ по всій лінії фронту, тому послаблювати Сили оборони зараз не можна.

Лазуткін каже, що профільний комітет Ради вже передав нардепам доручення розробити новий законопроєкт про ротації та демобілізацію, а робота вестиметься у тісній взаємодії з Міноборони та Генштабом.

"І, знову ж таки, ми маємо відштовхуватися від усіх сценаріїв, у тому числі й не дуже оптимістичних. Зважуються всі моменти, щоб не було такого, що десь будуть прориви або де буде ослаблення оборони України", — додав він.

Як повідомлялося раніше, норму про демобілізацію прибрали із фінальної версії законопроєкту про мобілізацію, яку планують передати на голосування Верховній Раді.

Раніше "Телеграф" детально розповідав, що саме передбачає новий законопроєкт щодо мобілізації та які норми там залишилися.