Обмеження для ухилянтів, нові обов'язки і не тільки: всі головні моменти майбутнього закону про мобілізацію

"Телеграф" проаналізував фінальний варіант документа перед голосуванням

Депутати Верховної Ради України планують проголосувати за ухвалення нового закону про мобілізацію у четвер, 11 квітня. В ньому є багато важливих нововведень.

"Телеграф" проаналізував фінальний варіант документа. В нашому матеріалі ви можете дізнатися про найголовніше із нього.

Право на відстрочку можуть отримати наступні українці:

особи з інвалідністю всіх груп та ті, хто має право на відстрочку за станом здоров'я. Їм надають відстрочку терміном від 6 до 12 місяців, після чого знову необхідно буде пройти медичну комісію;

громадяни, які мають трьох неповнолітніх дітей. Однак тут є умова, щоб не було боргів щодо аліментів, що перевищують 3-місячний обсяг;

батьки-одиначки, чий чоловік чи дружина загинули/зникли безвісти.

Те саме стосується тих, хто позбавлений батьківських прав або перебуває у в'язниці;

батько чи мати неповнолітньої дитини, чий партнер зараз проходить військову службу;

батьки неповнолітніх дітей-інвалідів або з тяжкими захворюваннями. Також право на відстрочку має батьків повнолітніх дітей-інвалідів;

усиновлювачі дітей-інвалідів, однак у тому випадку, що на момент усиновлення вони були визнані сиротами або позбавлені батьківського піклування.

Нові обмеження та складнощі з відстрочкою

з'явилися деякі обмеження для подружжя інвалідів ІІІ групи. Вони мають право на відстрочку лише у разі інвалідності, яка була встановлена після онкологічного захворювання або у яких відсутні кінцівки;

також було ухвалено рішення ускладнити відстрочку для тих, у кого на утриманні є інваліди І та II груп. Якщо один із подружжя невійськовообов'язаний, тоді другого можуть призвати на службу;

у разі, якщо бабусь і дідусів доглядає онук, тоді його можуть звільнити від призову. Водночас це можливо лише у випадку, якщо немає ближчих родичів;

отримають відстрочку студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають освіту послідовно;

відстрочку для аспірантів залишили.

Запровадження базової військової служби:

прибирається строкова служба;

всі звільнені строковики переходять в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил (з 25 років).

Відстрочка від направлення для проходження базової військової служби

визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я;

навчаються у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, вищої духовної освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти, в інтернатурі або докторантурі (зазначена відстрочка надається до досягнення особою 24-річного віку );

); обрали відповідний рік, в якому бажають пройти базову військову службу;

мають право на звільнення з військової служби через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається частиною дванадцятою статті 26 цього Закону;

яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, — до прийняття відповідного рішення;

у випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від направлення для проходження базової військової служби може бути надана призовникам згідно з рішеннями комісії вищого рівня за поданням районних (міських) призовних комісій.

Важливо

Призовники, яким надано відстрочку від направлення для проходження базової військової служби, у зв’язку з навчанням у закладах освіти або через сімейні обставини зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати у відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

Звільнення від проходження базової військової служби

Від проходження базової військової служби звільняються призовники:

які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах

Підготовка до захисту Вітчизни (вишкіл)

вводиться базова загальновійськова підготовка;

вводиться базова військова служба за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;

хто не пройшов підготовку, проходить її під час мобілізації.

Підлягають мобілізації тільки за бажанням:

особи з інвалідністю (на військову службу за контрактом);

особи, звільнені з полону;

особи, віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу.

Державна служба:

Прийняття на державну службу тільки у разі якщо проходив базову військову службу або військову службу (крім непридатних до військової служби);

Призначення на посаду прокурора тільки у разі якщо проходив базову військову службу або військову службу (крім непридатних до військової служби);

Відбір в поліцію тільки після проходження базової загальновійськової підготовки або військової служби.

Обмеження для ухилянтів

обмеження на керування транспортним засобом, поки військовозобов'язаний не прийде в ТЦК;

консульські послуги за кордоном надаватимуть громадянам України, якщо ті мають військово-обліковий документ. Те саме стосуватиметься і переоформлення паспортів за кордоном.

Не всіх ухилянтів будуть карати позбавленням права керування транспортними засобами. Ці обмеження не можуть бути застосовані у разі:

якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела засобів для існування;

використання особою транспортного засобу у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю I, II групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю.

Як ухилянтів обмежуватимуть у праві керувати авто

ТЦК протягом 30 днів звертається до суду першої інстанції з документами, що підтверджують позов про необхідність обмеження права водіння ТЗ;

Якщо позов прийнято, суд протягом 30 днів розглядає позов у письмовому вигляді (тобто без необхідності виклику сторін на слухання). Але в разі клопотання про явку до суду або з боку позивача (ТЦК), або з боку відповідача, суд може призначити засідання;

Рішення судів за такими позовами підлягають негайному виконанню. На апеляцію дається 15 днів.

Суд може відмовитись приймати позов, якщо ТЦК та СП не доведуть, що:

громадянин не виконав обов'язки, передбачені законом;

особу не можна було привести до ТЦК та СП без цієї міри.

Нові обов’язки громадян призовного віку.

проходження медичного огляду під час мобілізації;

уточнення своїх даних у ЦНАП/ТЦК СП/ в електронному кабінеті військовозобов’язаного. Важливо врахувати, що в ЦНАПі мобілізувати не можуть, там потрібно тільки уточнити дані;

постійно носити із собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану.

Зміни в процесі мобілізації

Місцеві державні органи, адміністрації зобов’язані, а не сприяють мобілізації, як раніше;

Мобілізація транспортних засобів — уточнення. Для громадян – у разі наявності у власності більше одного транспортного засобу можуть мобілізувати;

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку реєструють свій електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що командир роти "Гонор" прокоментував новини про бронювання військовозобов’язаних.