Когда будет подготовлен новый законопроект о демобилизации: в Минобороны озвучили неутешительные сроки

В Генштабе понимают риски проведения демобилизации в нынешних условиях

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне рекомендует нардепам разработать отдельный законопроект о демобилизации. Его стоит вынести на голосование в течение следующих восьми месяцев.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире единого марафона. По его словам, столь продолжительный срок объясняется тем, что парламент не должен принять поспешное, необдуманное решение по этому поводу.

Он отметил, что по этому поводу также были пожелания от Генштаба, понимающего ситуацию на поле боя и те риски, которые возникают перед государством.

"Мы не можем сейчас принимать поспешные решения. Понятно, что популистских мнений сейчас очень много. В то же время мы должны понимать, что эскалация российской агрессии продолжается", — сказал он.

Спикер МОУ говорит, что оккупанты продолжают свое наступление по линии фронта, поэтому ослаблять Силы обороны сейчас нельзя.

Лазуткин говорит, что профильный комитет Рады уже передал нардепам поручение разработать новый законопроект о ротациях и демобилизации, а работа будет вестись в тесном взаимодействии с Минобороны и Генштабом.

"И, опять же, мы должны отталкиваться от всех сценариев, в том числе и не очень оптимистичных. Взвешиваются все моменты, чтобы не было такого, что где-то будут прорывы или где будет ослабление обороны Украины", — добавил он.

Как сообщалось ранее, норму о демобилизации убрали с финальной версии законопроекта о мобилизации, которую планируют передать на голосование Верховной Раде.

Ранее "Телеграф" детально рассказывал, что именно предусматривает новый законопроект о мобилизации и какие нормы там остались.