Питання демобілізації виключили із законопроєкту про мобілізацію: подробиці

Сирський пояснив, чому пункти про демобілізацію виключили з нового закону про мобілізацію

Демобілізацію виключили із законопроєкту про мобілізацію. Це питання мають намір включити до окремого законопроєкту та розглянути індивідуально.

Про це "Інтрефакс-Україна" повідомила член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз. А джерела "Української правди" стверджують, що виключення ініціював Головком ЗСУ Олександр Сирський.

Ірина Фріз відзначила, що засідання парламентського Комітету станом на 21:00 все ще продовжується.

"Комітет вирішив виключити із законопроєкту розділ про демобілізацію. Щодо демобілізації буде окремий законопроєкт", — сказала депутат від "Європейської солідарності".

Водночас у розпорядженні УП опинився лист Головкому ЗСУ до міністра оборони України Рустема Умерова. Сирський зазначив, що потрібні "невідкладні зміни у законодавстві" щодо військової служби та мобілізації на тлі тривалої війни Росії проти України. При цьому наголосив, що деякі пункти нового закону про мобілізацію потребують детального вивчення після внесення правок.

"З урахуванням зазначеного пропонується питання щодо підстав звільнення з військової служби, а також впровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті", — сказано в документі.

Нардеп Олександр Федієнко також підтвердив, що пункт про демобілізацію військовослужбовців виключили із закону про мобілізацію.

"Підтверджую те, що комітет після проведення консультацій з головнокомандувачем погодився врахувати пропозицію головнокомандувача. Уряд зобов’язаний внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт із цими положеннями", — написав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вперше за два роки в Україні розпочалася демобілізація. Зі служби звільнили не лише військових ЗСУ, а й з інших структур.