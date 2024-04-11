Заборона керування автівкою за неявку в ТЦК: юристи оцінили норму закону про мобілізацію

Юристи налаштовані не надто оптимістично

У середу, 10 квітня, Верховна Рада почала розгляд фінальної редакції нового закону про мобілізацію. Одна з найбільш обговорюваних норм документа – обмеження у наданні консульських послуг і керування транспортним засобом для тих, хто не стане на військовий облік.

Положення викликає сумніви не стільки в питанні конституційності (адже, згідно з Конституцією, під час дії воєнного стану деякі права громадян можуть обмежуватися), скільки у сенсі дієвості. За словами адвоката юридичної компанії Riyako&Partners Катерини Аніщенко, досвід впровадження подібних заходів у сімейному законодавстві показує, що жодного впливу на порушників вони не матимуть.

– Боржникам за аліментними платежами (понад 3 місяці) також свого часу заборонили користуватися транспортними засобами і що? Як їздили, так і їздять. Навіть якщо цей момент візьмуть під жорсткий контроль, забиратимуть авто на штрафстоянки, люди просто пересядуть на громадський транспорт і на велосипеди. Який зв’язок ця норма взагалі має з мобілізацією і яка від неї користь?

Замість каральних заходів, слід дати тим патріотам, які не втекли за кордон, мотивацію служити. Дозвольте обирати спеціальність на фронті, щоб люди, які бояться зброї, могли повернути борг Батьківщині, займаючись іншою роботою в армії. Збільште виплати, пільги, компенсації, частину з яких чомусь викинули з фінальної версії документа. Головне — визначити термін служби, щоб людина знала, на що їй розраховувати, – каже юристка.

Щодо оскарження накладених обмежень через неявку в ТЦК, Катерина Аніщенко налаштована не надто оптимістично. За словами адвоката, для цього потрібно спочатку пройти "дев’ять кіл пекла" в українських судах, після чого подаватися в ЄСПЛ.

Втім, навіть дійшовши до Європи, гарантій позитивного результату ви не матимете, адже дане рішення вкладається в закони воєнного часу. Ба більше, програвши в суді і отримавши зобов’язання виплати матеріальної компенсації, держава може посилатися на нестачу коштів в особливий період і відмовитися від виконання вимоги.

Водночас за словами юриста ЮК "Де-юре", спеціаліста у військовій практиці Владислава Мартинчука, згідно з положеннями законопроекту, в консульських послугах як таких вам не відмовлять.

Натомість одночасно з наданням вам необхідної послуги ви будете зобов'язані надати свої дані для внесення їх у відповідні реєстри. Якщо ж ви звернулися в консульство для повернення на Батьківщину, то і цю вимогу можна оминути. На неповнолітніх дітей порушників норма взагалі не розповсюджуватиметься — їм відмовляти не будуть за будь-яких умов.

– Разом з тим, якщо ви потребуватимете цих послуг за кордоном, ми знову повертаємося до неможливості оновлення даних через електронний кабінет, якого фактично ще не існує. Щодо заборони користуватися транспортним засобом, питання тут не до законності, а до логіки цієї санкції і її ефективності. Щоб накласти таке обмеження, ТЦК потрібно звернутися до суду і повідомити людину про те, що проти неї впроваджується таке обмеження. Як це працюватиме на практиці, покаже час. В будь-якому разі, добре, що з цієї норми виключили обмеження по користуванню банківськими рахунками і продажу на рухомості. Це було вже занадто, – зазначає юрист.

Більше читайте у матеріалі "Телеграфу": Нестикування та прогалини нового законопроєкту про мобілізацію: оцінка юристів.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що Верховна Рада прийняла у другому читанні закон про мобілізацію. У ньому є положення, які потрібно знати кожному водієві та власнику транспорту в Україні.