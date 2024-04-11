"Мобілізувати з 25 років вже пізно": Чмут зробив тривожну заяву щодо ситуації з військовими

Треба приймати непопулярні рішення або в майбутньому нас чекатимуть ще більші проблеми

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зменшує призовний вік з 27 до 25 років. Як це вплине на ситуацію з мобілізацією?

Відповідь на це питання дав ветеран АТО Тарас Чмут. Своїми думками з цього приводу він поділився в інтерв’ю "УП".

"Важко сказати. Я зараз скажу жахливу фразу, після якої це інтерв'ю дуже змінить все навколо. Але, на мою думку, мобілізація має відбуватися з 20 років уже. Ми занадто багато втратили часу", — вважає він.

Він також додав, якщо українці хочуть вижити як країна, то маємо повернутися до війни обличчям, прийняти її як реальність і почати з цим щось робити.

"Бо інакше – все даремно, сотні тисяч людей, які загинули, які скалічені, які гинуть сьогодні, поки ми тут балакаємо. Воно все даремно", — сказав Чмут.

Окрім цього, ветеран АТО додає, що неефективна країна ніколи не переможе тоталітарну, авторитарну жорстку вертикаль сили і примусу, в якої є ще й 150 мільйонів людей, і величезні кошти.

Його також запитали, чи є сенс зменшувати вік аж до 20, адже зараз Сирський проводить аудит Сил оборони і офіційні особи виявили, що далеко не всі, хто служить у війську, брали участь у бойових діях. Він відповів: "так не всі мають брати участь у бойових діях".

"Чому ремонтник "Хамера" має брати участь у бойових діях? Його задача – ремонтувати пошкоджені машини. Він не має брати участь у бойових діях. Чому оператор радіостанції РЕР має брати участь в бойових діях? Він не має сидіти в окопі, він має робити те, що він робить. Це не значить, що кожен військовослужбовець цієї армії має сидіти в окопі", — наголошує Чмут.

Журналіст запитав у нього, чи вплине результат аудиту на ситуацію з мобілізацією. Чмут відповів, що аудит відбувається і головна інспекція Міністерства оборони працює, переглядають, хто і де є.

"Ми не знайдемо внутрішні резерви для того, щоб доукомплектувати частини хоча б до рівня 80%, ми не знайдемо внутрішній резерв для того, щоб провести нормальну ротацію для тих, хто зараз воює, хоча б на рівні бригад, по відведенню в тил на декілька місяців. Я вже не кажу про ротацію і демобілізацію тих, хто воює", — акцентує ветеран.

"25 років – о'кей, але вже пізно. Нам треба приймати непопулярні рішення або в майбутньому нас чекаютимуть ще більші проблеми", — підкреслив він.

Раніше "Телеграф" писав, що Верховна Рада України у четвер, 11 квітня 2024 року, ухвалила новий законопроєкт щодо мобілізації. 283 народні депутати проголосували "За".