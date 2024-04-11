Запрет управления автомобилем за неявку в ТЦК: юристы оценили норму закона о мобилизации

Юристы настроены не слишком оптимистично

В среду, 10 апреля, Верховная Рада приступила к рассмотрению финальной редакции нового закона о мобилизации. Одна из наиболее обсуждаемых норм документа – ограничение в предоставлении консульских услуг и управление транспортным средством для тех, кто не станет на военный учет.

Положение вызывает сомнения не столько в вопросе конституционности (ведь, согласно Конституции, во время действия военного положения некоторые права граждан могут ограничиваться), сколько в смысле действенности. По словам адвоката юридической компании Riyako&Partners Екатерины Анищенко, опыт внедрения подобных мер в семейном законодательстве показывает, что никакого влияния на нарушителей они не будут оказывать.

– Должникам по алиментным платежам (более 3 месяцев) тоже в свое время запретили пользоваться транспортными средствами, и что? Как ездили, так и ездят. Даже если этот момент возьмут под жесткий контроль, забирают авто на штрафстоянки, люди просто пересядут на общественный транспорт и велосипеды. Какая связь эта норма вообще имеет с мобилизацией и какая от нее польза?

Вместо карательных мер следует дать тем патриотам, которые не сбежали за границу, мотивацию служить. Позвольте выбирать специальность на фронте, чтобы люди, боящиеся оружия, могли вернуть долг Родине, занимаясь другой работой в армии. Увеличьте выплаты, льготы, компенсации, часть которых почему-то выбросили из финальной версии документа. Главное — определить срок службы, чтобы человек знал, на что ему рассчитывать, – говорит юрист.

Что касается обжалования наложенных ограничений из-за неявки в ТЦК, Екатерина Анищенко настроена не слишком оптимистично. По словам адвоката, для этого нужно сначала пройти "девять кругов ада" в украинских судах, после чего подаваться в ЕСПЧ.

Впрочем, даже дойдя до Европы, гарантий положительного результата вы не получите, ведь данное решение укладывается в законы военного времени. Более того, проиграв в суде и получив обязательства по выплате материальной компенсации, государство может ссылаться на нехватку средств в особый период и отказаться от выполнения требования.

В то же время, по словам юриста ЮК "Де-юре", специалиста в военной практике Владислава Мартынчука, согласно положениям законопроекта, в консульских услугах как таковых вам не откажут.

Одновременно с предоставлением вам необходимой услуги вы будете обязаны предоставить свои данные для внесения их в соответствующие реестры. Если вы обратились в консульство для возвращения на Родину, то и это требование можно обойти. На несовершеннолетних детей нарушителей норма вообще не будет распространяться – им отказывать не будут при любых условиях.

– Вместе с тем, если вы будете нуждаться в этих услугах за рубежом, мы снова возвращаемся к невозможности обновления данных через электронный кабинет, которого фактически еще не существует. Относительно запрета пользоваться транспортным средством вопрос здесь не до законности, а к логике этой санкции и ее эффективности. Чтобы наложить такое ограничение, ТЦК следует обратиться в суд и сообщить человеку о том, что против него вводится такое ограничение. Как это будет работать на практике, покажет время. Во всяком случае, хорошо, что из этой нормы исключили ограничения по пользованию банковскими счетами и продажи на подвижности. Это было уже слишком, – отмечает юрист.

Больше читайте в материале "Телеграф": Нестыковка и пробелы нового законопроекта о мобилизации: оценка юристов.

Ранее Телеграф также рассказывал, что Верховная Рада приняла во втором чтении закон о мобилизации. В нем есть положения, которые нужно знать каждому водителю и владельцу транспорта в Украине.