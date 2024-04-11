Технічні прогалини: юрист пояснив, чому українці не встигнуть оновити дані в ТЦК на вимогу нового закону про мобілізацію

Положення, що викликає юридичні питання в сенсі реалізації – терміни для оновлення особистих даних

Новий законопроєкт про мобілізацію, над яким парламентарі працювали з кінця минулого року, виявився не позбавленим недоліків. Виникає сумнів у тому, що громадянам вдасться скористатися дистанційним способом оновлення даних

Таку думку висловив у коментарі "Телеграфу" юрист ЮК "Де-юре", спеціаліст у військовій практиці Владислав Мартинчук. За його словами, положення, що викликає юридичні питання в сенсі реалізації – терміни для оновлення військовозобов'язаними особистих даних.

"Зробити це можна у ТЦК, ЦНАПі або електронному кабінеті не пізніше 60 днів з дня ухвалення закону. Втім, електронного кабінету досі не існує. Кабмін тільки зараз встановлює двомісячний дедлайн для впровадження цього сервісу. Таким чином, виникає сумнів у тому, що громадянам вдасться скористатися дистанційним способом оновлення даних", – каже юрист в коментарі "Телеграфу".

Повний розбір нового законопроєкту читайте за посиланням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що військові на передовій чекають демобілізації. Вони втомлені фізично та емоційно.