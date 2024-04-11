Притула, Лачен та Чмут: що означають прізвища відомих на всю країну волонтерів

Один з них є носієм дійсно рідкісного прізвища

Українські прізвища можуть розповісти чимало про своїх носіїв. Зокрема про те, ким були предки тієї чи іншої особи, адже раніше родові імена давали за походженням, особливостями зовнішності чи родзинкою у характері.

Сьогодні "Телеграф" пропонує розібратися, що означають прізвища відомих на всю країну волонтерів: Сергія Притули, Тараса Чмута та Ігоря Лаченкова, який відомий за прізвиськом Лачен.

Сергій Притула

Український громадський, політичний діяч та засновник однойменного благодійного фонду має досить розповсюджене в Україні прізвище. Так, згідно з даними порталу "Рідні", прізвище налічує 4793 носії, а за поширенням займає 770 місце.

Щодо походження прізвища, то мовознавці кажуть про дві версії. Так, за однією з них, прізвище Притула утворене від аналогічного прізвиська. В його основі лежить українське дієслово "притулити", тобто "притуляти, приставляти" або "прикрити, втаїти", а також "прихистити, дати притулок, притулок, покров".

Отже, прізвисько Притула міг отримати приймака, бездомна людина, прийнятий в будинок з милості. Також не виключено, що прізвище Притула пов'язане з дієсловом "притулитися", тобто "прикинутися". У цьому випадку прізвисько Притула вказує на особливості поведінки предка.

Тарас Чмут

Ветеран АТО, волонтер та очільник благодійного фонду "Повернись живим". Прізвище Чмут менш розповсюджене в Україні. Воно налічує всього 766 носіїв.

При цьому з'ясувати походження прізвища було доволі складно. За інформацією з відкритих джерел, вдалося встановити, що ймовірно прізвище Чмут утворилося від давньоруського слова "чмутний", яке, згідно з тлумачним словником В.І. Даля, означає "невиразний, бентежний, каламутний, неспокійний".

Таким чином, прізвище Чмут, мабуть, закріпилося за людиною неспокійного характеру, бунтівником. Крім того, так могли назвати примхливу або плаксиву дитину, що постійно вимагала уваги батьків. Зазначене прізвисько могло виконувати й функцію охоронного імені — передбачалося, що якщо назвати неспокійне немовля Чмутом, то ім'я подарує дитині міцний, здоровий сон, позбавить кошмарів і нічних видінь, а дитячу тривогу і переляк "забере на себе".

Ігор Лаченков

Волонтер, блогер та інфлюєнсер. Автор інформаційного Telegram-каналу "Лачен пише". При підготовці цього матеріалу, ми з'ясували, що Ігор Лаченков є носієм одного з найбільш рідкісних прізвищ в Україні. Ймовірно, носіями цього прізвища в усій державі, є виключно родина волонтера.

Так, згідно з порталом "Рідні", прізвище Лаченков у країні мають лише 3 людини, включно з Ігорем. Тоді як прізвище Лаченкова мають всього 5 осіб.

Прізвище Лаченков вочевидь має російське або болгарське походження. Згідно з даними з відкритих джерел, на це, по-перше, вказує патронімічний суфікс -ов, який притаманний саме російським або болгарським прізвищам. За однією з версій, прізвище могло утворитися від слова "лачуга", яке в давньоруській мові означало дерев'яне житло чи примітивне укриття. Таким чином, Лаченков могло стати прізвиськом для людини, яка жила в такому житлі або мала якесь відношення до нього.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища належали повстанцям. Перевірте у списку своє.