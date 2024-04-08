Не тільки Порошенко та Кошовий: які українські прізвища мають військове походження

Ці прізвища були почесними на Запорізькій Січі

Більшість українських прізвищ мають цікаву історію, деякі з них пішли від роду занять наших предків. Але є й ті родові імена, які були створені від назв військових чинів на Запорізькій Січі.

Про це розповіла Валентин Лученко у матеріалі "Походження українського прізвища". Серед найвідоміших родових імен Порошенко, Кошовий тощо.

Українські прізвища, що пішли від військових чинів:

Атаманюк — Атаманчук, Ватаманюк, Кошовий, Курінний, Осавула, Осауленко, Осавуленко, Асауленко, Осаволюк;

Возний — Вознюк, Возняк;

Гетьман — Гетьманенко, Гетьманчук, Гетьманський, Гетьманцев, Гетманцев;

Полковченко — Полковниченко, Полковничук;

Хорунжий — Хоружий, Хорунженко;

Козак — Козачок, Козачук, Козаченко, Козачишин, Козачковський, Козачинський;

Гармаш — Гармашенко, Гармашук;

Джура, Довбуш, Доломан;

Компанієць — Компанійченко, Компанець;

Сердюк — Сердюченко;

Гринадир — Гранатир, Гранатирко, Гранатюк;

Драгун — Драгунський, Драгуненко;

Калантай — Калантаєнко, Колонтай, Колонтаєнко, Калантир, Калантиренко, Карабило;

Порох — Порошенко, Порошу.

Значення найпопулярніших родових імен військового походження:

Джура – назва козака-зброєносця;

Компанієць – козак, який воював у лавах легкоконного Гетьманського полку;

Курінний — прізвище походить від слова "курінь";

Атаманенко – ватажок козаків, якого обирали голосуванням;

Сердюк — найманий піхотинець Запорізького війська;

Сотник – відоме військове звання в Гетьманщині, УНР та УПА;

Хорунжий – прапороносець у Запорізькій Січі, військове звання серед українських січових стрільців та в УНР.

Раніше "Телеграф" писав, які українські прізвища носили багатії.