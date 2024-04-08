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Не тільки Порошенко та Кошовий: які українські прізвища мають військове походження

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Петро Порошенко Новина оновлена 08 квітня 2024, 15:18
Петро Порошенко. Фото Колаж "Телеграфу"

Ці прізвища були почесними на Запорізькій Січі

Більшість українських прізвищ мають цікаву історію, деякі з них пішли від роду занять наших предків. Але є й ті родові імена, які були створені від назв військових чинів на Запорізькій Січі.

Про це розповіла Валентин Лученко у матеріалі "Походження українського прізвища". Серед найвідоміших родових імен Порошенко, Кошовий тощо.

Українські прізвища, що пішли від військових чинів:

  • Атаманюк — Атаманчук, Ватаманюк, Кошовий, Курінний, Осавула, Осауленко, Осавуленко, Асауленко, Осаволюк;
  • Возний — Вознюк, Возняк;
  • Гетьман — Гетьманенко, Гетьманчук, Гетьманський, Гетьманцев, Гетманцев;
  • Полковченко — Полковниченко, Полковничук;
  • Хорунжий — Хоружий, Хорунженко;
  • Козак — Козачок, Козачук, Козаченко, Козачишин, Козачковський, Козачинський;
  • Гармаш — Гармашенко, Гармашук;
  • Джура, Довбуш, Доломан;
  • Компанієць — Компанійченко, Компанець;
  • Сердюк — Сердюченко;
  • Гринадир — Гранатир, Гранатирко, Гранатюк;
  • Драгун — Драгунський, Драгуненко;
  • Калантай — Калантаєнко, Колонтай, Колонтаєнко, Калантир, Калантиренко, Карабило;
  • Порох — Порошенко, Порошу.

Значення найпопулярніших родових імен військового походження:

  • Джура – назва козака-зброєносця;
  • Компанієць – козак, який воював у лавах легкоконного Гетьманського полку;
  • Курінний — прізвище походить від слова "курінь";
  • Атаманенко – ватажок козаків, якого обирали голосуванням;
  • Сердюк — найманий піхотинець Запорізького війська;
  • Сотник – відоме військове звання в Гетьманщині, УНР та УПА;
  • Хорунжий – прапороносець у Запорізькій Січі, військове звання серед українських січових стрільців та в УНР.

Раніше "Телеграф" писав, які українські прізвища носили багатії.

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#Прізвища #Походження