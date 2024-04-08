Не тільки Порошенко та Кошовий: які українські прізвища мають військове походження
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Ці прізвища були почесними на Запорізькій Січі
Більшість українських прізвищ мають цікаву історію, деякі з них пішли від роду занять наших предків. Але є й ті родові імена, які були створені від назв військових чинів на Запорізькій Січі.
Про це розповіла Валентин Лученко у матеріалі "Походження українського прізвища". Серед найвідоміших родових імен Порошенко, Кошовий тощо.
Українські прізвища, що пішли від військових чинів:
- Атаманюк — Атаманчук, Ватаманюк, Кошовий, Курінний, Осавула, Осауленко, Осавуленко, Асауленко, Осаволюк;
- Возний — Вознюк, Возняк;
- Гетьман — Гетьманенко, Гетьманчук, Гетьманський, Гетьманцев, Гетманцев;
- Полковченко — Полковниченко, Полковничук;
- Хорунжий — Хоружий, Хорунженко;
- Козак — Козачок, Козачук, Козаченко, Козачишин, Козачковський, Козачинський;
- Гармаш — Гармашенко, Гармашук;
- Джура, Довбуш, Доломан;
- Компанієць — Компанійченко, Компанець;
- Сердюк — Сердюченко;
- Гринадир — Гранатир, Гранатирко, Гранатюк;
- Драгун — Драгунський, Драгуненко;
- Калантай — Калантаєнко, Колонтай, Колонтаєнко, Калантир, Калантиренко, Карабило;
- Порох — Порошенко, Порошу.
Значення найпопулярніших родових імен військового походження:
- Джура – назва козака-зброєносця;
- Компанієць – козак, який воював у лавах легкоконного Гетьманського полку;
- Курінний — прізвище походить від слова "курінь";
- Атаманенко – ватажок козаків, якого обирали голосуванням;
- Сердюк — найманий піхотинець Запорізького війська;
- Сотник – відоме військове звання в Гетьманщині, УНР та УПА;
- Хорунжий – прапороносець у Запорізькій Січі, військове звання серед українських січових стрільців та в УНР.
Раніше "Телеграф" писав, які українські прізвища носили багатії.