Притула, Лачен и Чмут: что означают фамилии известных на всю страну волонтеров

Один из них является носителем действительно редкой фамилии

Украинские фамилии могут рассказать немало о своих носителях. В частности о том, кем были предки того или иного человека, ведь раньше родовые имена давали по происхождению, особенностям внешности или изюминке в характере.

Сегодня "Телеграф" предлагает разобраться, что означают фамилии известных на всю страну волонтеров: Сергея Притулы, Тараса Чмута и Игоря Лаченкова, известного по прозвищу Лачен.

Сергей Притула

Украинский общественный, политический деятель и основатель одноименного благотворительного фонда имеет достаточно распространенную в Украине фамилию. Так, согласно данным портала "Рідні", фамилия насчитывает 4793 носителя, а по распространению занимает 770 место.

Что касается происхождения фамилии, то языковеды говорят о двух версиях. Так, по одной из них, фамилия Притула образована от аналогичного прозвища. В его основе лежит украинский глагол "притулити", то есть "притуляти, приставляти" или "прикрити, втаїти", а также "прихистити, дати притулок, притулок, покров".

Итак, прозвище Притула мог получить приемник, бездомный человек, принятый в дом из милости. Также не исключено, что фамилия Притула связана с глаголом "притулитися", то есть "прикинутися". В этом случае прозвище Притула указывает на особенности поведения предка.

Тарас Чмут

Ветеран АТО, волонтер и руководитель благотворительного фонда "Повернись живим". Фамилия Чмут менее распространена в Украине. Она насчитывает всего 766 носителей.

При этом выяснить происхождение фамилии было довольно сложно. По информации из открытых источников, удалось установить, что вероятно фамилия Чмут образовалась от древнерусского слова "чмутный", которое, согласно толковому словарю В.И. Даля, означает "невнятный, мутный, беспокойный".

Таким образом, фамилия Чмут, по-видимому, закрепилась за человеком беспокойного характера, мятежником. Кроме того, так могли назвать капризного или плаксивого ребенка, постоянно требовавшего внимания родителей. Указанное прозвище могло выполнять и функцию охранного имени — предполагалось, что если назвать беспокойного младенца Чмутом, то имя подарит ребенку крепкий, здоровый сон, лишит кошмаров и ночных видений, а детскую тревогу и испуг "заберет на себя".

Игорь Лаченков

Волонтер, блоггер и инфлюенсер. Автор информационного Telegram-канала "Лачен пишет". При подготовке этого материала мы выяснили, что Игорь Лаченков является носителем одной из самых редких фамилий в Украине. Вероятно, носителями этой фамилии во всем государстве есть исключительно семья волонтера.

Так, согласно порталу "Рідні", фамилию Лаченков в стране имеют только 3 человека, включая Игоря. В то время как фамилию Лаченкова имеют всего 5 человек.

Фамилия Лаченков очевидно имеет русское или болгарское происхождение. Согласно данным из открытых источников, на это, во-первых, указывает патронимический суффикс -ов, присущий именно русским или болгарским фамилиям. По одной из версий, фамилия могла образоваться от слова "лачуга", которое в древнерусском языке означало деревянное жилье или примитивное укрытие. Таким образом, Лаченков могло стать прозвищем для человека, жившего в таком жилище или имеющего какое-то отношение к нему.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии принадлежали повстанцам. Проверьте в списке свою.