"Нам п...да? — Ні": у Facebook показали коментар одного з енергетичних топів України

З’явилися обнадійливі інсайди

Україна безперечно страждає від ударів російських окупантів, зокрема після руйнування Трипільської ТЕС у Київській області 11 квітня. Однак енергетика впорається, ситуація не є критичною.

На це натякає деякий "топ-чиновник" української енергетики, — скріни листування з ним увечері 11 квітня опублікували одразу два відомі в Україні бізнесмени та інвестори.

Першим скріншот листування опублікував співзасновник міжнародної бізнес-школи Laba Андрій Гайдут. На ньому відправник спитав: "Нам п***а?" та отримав негативну відповідь.

"Який день, такі питання. Не я перший спитав його і не я останній. Міг друг, "енергетичний" топ відповідає. Від душі", — прокоментував Гайдут.

Такий же скрін пізніше опублікував і відомий IT-підприємець та інвестор Денис Довгополий: "Інсайди з приводу енергетики. Ви знаєте, хто відповів. Але легко не буде".

Нагадаємо, 11 квітня в результаті масованої атаки РФ проти України в місті Українка Київської області було повністю знищено Трипільську ТЕС. Станція була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Як встановили в Defense Express, удар по Трипільській ТЕС, судячи з фрагментів уламків, був завданий ракетою типу Х-69, і під її ударом у майбутньому може бути ще низка міст України.