Нестандартний хід: Литва віддасть Україні свої ТЕС по шматочках, а інші держави створять "енергетичний Рамштайн"

Обладнання цілком робоче і чекало свого часу в законсервованому стані

Україна продовжує долати наслідки російських атак по енергетичних об’єктах. Для мінімізації навантаження на ослаблену систему в низці регіонів вже впровадили планові відключення електроенергії.

Допомогти у "реанімуванні" українських станцій зголосилася Литва. Її уряд запропонував передати нам обладнання з власних закритих теплоелектростанцій, про що днями повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Телеграф" з’ясовував, наскільки цей план порятунку є реалістичним і чи дозволить він вберегти нас від блекауту у разі продовження російського енерготерору.

Нестандартна пропозиція Литви

Міжнародні партнери України вже почали діяти. Так, США передали нам 109 генераторів, 19 теплоенергетичних когенераційних установок та 13 машин для екстрених служб. Техніку доставили у Дніпро, Вінницю, Івано-Франківськ, Львів, Черкаси та Чернівці, повідомила посол Бріджит Брінк.

Уряд Данії ухвалив рішення про виділення 40 млн крон (понад 5,8 млн дол.) на відновлення пошкоджених українських енергетичних систем, повідомляє вітчизняне Міненергетики.

Втім, найнесподіванішу допомогу нам запропонувала Литва. Дружня держава планує розібрати на запчастини власні законсервовані ТЕС, аби передати Україні необхідне для ремонту обладнання.

За словами колишнього міністра палива та енергетики Ігоря Насалика, цей план є цілком реалістичним для виконання і може стати підтримкою для нашої енергетичної системи. Втім, спиратися на такі "милиці" постійно не вийде. Натомість Україні слід активно працювати над пошуком нових рішень в умовах війни.

– У нас розвинена газотранспортна система, яку не так легко знищити, адже вона розташована під землею. У точках, де є дефіцит, потрібно поставити компресорні станції на газу – генеруючі потужності. Вистачить 100-150 таких невеличких газогенераторів на 25 МВт, щоб компенсувати потужності втрачених теплових електростанцій. Проблема в тому, що робити це слід було ще два роки тому. Зараз для цього у нас нема навіть толкової програми.

Тому так, на пропозицію Литви слід погоджуватися. Боятися того, що це буцімто "відпрацьовані" деталі, не треба – це обладнання цілком робоче і чекало свого часу в законсервованому стані. Нам пропонували його і раніше, але потреби у ньому тоді не було. Йдеться про вузлові запасні частини, генераторні частини, котлові частини станції. Все це слід передавати ДТЕКу для компенсації її ремонтної бази, – каже експерт.

Україні потрібен "енергетичний Рамштайн"

Ідею Литви позитивно оцінив й екс-міністр енергетики, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков. За словами фахівця, успішна реалізація цього проекту може спонукати до аналогічних пропозицій й уряди інших країн.

– Якщо решта держав-партнерів зроблять те ж саме зі своїм обладнанням, котре не експлуатують, це буде доволі потужною підтримкою для нас. Водночас, це не знімає з порядку денного питання пошуку коштів на придбання Україною власного обладнання.

Загалом може йтися про десятки мільярдів гривень, які будуть потрібні нам лише на першому етапі. Відновлення енергосистема – дуже дорога справа, особливо в сьогоднішніх умовах. Враховуючи це, думаю, не зайвим було б ініціювати створення своєрідного енергетичного "Рамштайну" для підтримки України з боку партнерів, – каже політик "Телеграфу".

Український уряд вже зараз займається пошуком рішень для забезпечення фінансування робіт з відновлення енергетичної системи, зазначає народний депутат Олексій Гончаренко.

Крім того, за словами парламентарія, так званий "енергетичний Рамштайн" фактично почав діяти ще з початку терору української енергетичної інфраструктури взимку 2022-2023 року, в якому Україну активно підтримували країни Східної Європи і США.

– Ситуація повторюється. Деяке обладнання закупити вкрай складно, адже його виробництво у світі є обмеженим, але Україна має певні запаси. Щодо фінансування, то "Укренерго" закриває потреби державним коштом. ДТЕК фактично за власний рахунок цим займається, хоча підтримки з боку держави в окремих питаннях теж не позбавлена, – каже Олексій Гончаренко в коментарі "Телеграфу".

Ситуація складна, але не катастрофічна

За даними НЕК "Укренерго", станом на 9 квітня ліміти споживання електроенергії діють на Харківщині (для побутових і промислових споживачів) і Криворіжжі (для промислових споживачів).

Крім того, система працює нестабільно. Для компенсації дефіциту в енергосистемі через недостатність генерації залучають аварійну допомогу операторів системи передачі електроенергії Румунії, Польщі та Словаччини.

За словами ексміністра з питань житлово-комунального господарства Олексія Кучеренка, ситуація в енергосистемі складна, але не катастрофічна. Відновити потужності можна, але для цього потрібні чималі кошти.

– ДТЕК планують зробити це до середини літа. За їхніми підрахунками, це коштуватиме близько 230 млн дол. На відновлення Зміївської станції "Укренерго" [під Харковом] кошти шукатиме держава. Не виключена фінансова криза на енергоринку, тому зараз вкрай важливо, щоб українці свідомо поставились до сплати комунальних послуг, так енергетики зможуть продовжувати робити свою справу. Цілком ймовірно, уряду все ж доведеться ухвалювати не дуже популярні тарифні зміни, – каже політик у коментарі "Телеграфу".

Крім того, за словами Олексія Кучеренка, проблема полягає й у складності отримання необхідних деталей. На виготовлення деяких видів обладнання потрібно понад півроку, а в черзі на їхнє придбання стоїть низка країн.

Просто зараз голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький (саме його трансформатори постраждали від російського терору найбільше) займається пошуком такого обладнання як на території України, так і за кордоном, розповідає політик.

Ліквідувати наслідки терору повністю вкрай складно, адже Росія продовжує завдавати ударів по нашій енергетиці, зазначає Ігор Насалик.

– Ну відновлять, а завтра туди знову прилетить. Ми ж не "закрили" небо, не посилили ППО над критичною інфраструктурою, хоча б над регулюючими потужностями. Вже після перших серйозних атак цього року я казав, що проблеми почнуться не взимку, ми відчуємо наслідки вже влітку. Власне, саме це зараз і відбувається. Якщо до вирішення проблеми не підійти системно, матимемо дуже плачевні наслідки. Енергетика – це основа, без якої зупиниться вся економіка, – наголошує міністр палива й енергетики.

Варто зазначити, що реагуючи на повернення енерготерору РФ, у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже "дала всі необхідні сигнали" партнерам про потреби для захисту критичної інфраструктури, зокрема, у питанні посиленні системи ППО.

За словами глави держави, кожен з наших союзників знає, чого саме ми потребуємо і наскільки це важливо для захисту від ударів РФ.

Наші міжнародні партнери в черговий раз продемонстрували готовність до оперативного пошуку рішень із подолання наслідків російського терору. Водночас, попри те, що українці завжди будуть вдячні союзникам за цю підтримку, набагато ефективніше було б боротися не з наслідками, а з причинами цих руйнувань. Наприклад, вчасно надаючи нам системи ППО для захисту критичної інфраструктури.