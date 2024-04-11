"Нам п...да? - Нет": в Facebook показали комментарий одного из энергетических топов Украины

Появились обнадеживающие инсайды

Украина бесспорно страдает от ударов российских оккупантов, в частности, после разрушения Трипольской ТЭС в Киевской области 11 апреля. Однако энергетика справится, ситуация не критическая.

На это намекает некий "топ-чиновник" украинской энергетики, — скрины переписок с ним вечером 11 апреля опубликовали сразу два известных в Украине бизнесмена и инвестора.

Первым скриншот переписки опубликовал сооснователь международной бизнес-школы Laba Андрей Гайдут. На нем отправитель спросил: "Нам п***а?" и получил отрицательный ответ.

"Какой день, таковы вопросы. Не я первый спросил его и не я последний. Мог друг, "энергетический" топ отвечает. От души", — прокомментировал Гайдут.

Такой же скрин позже опубликовал и известный IT-предприниматель и инвестор Денис Довгополый: "Инсайды по поводу энергетики. Вы знаете, кто ответил. Но легко не будет".

Напомним, 11 апреля в результате массированной атаки РФ против Украины в городе Украинка Киевской области была полностью уничтожена Трипольская ТЭС. Станция была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Как установили в Defense Express, удар по Трипольской ТЭС, судя по фрагментам обломков, был нанесен ракетой типа Х-69, и под ее ударом в будущем могут быть еще ряд городов Украины.