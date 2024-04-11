Знищення Трипільської ТЕС: українцям розповіли, чи чекати на блекаути

В Росії не вистачить ракет для знищення всієї енергетичної системи України.

Трипільська ТЕС, яка знаходиться в Київській області, буде не останньою станцією, якій російські атаки завдадуть шкоди. Але значної катастрофи в енергетичній системі не варто чекати. Про це "Телеграфу" розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

"Всі ті станції, які були зруйновані, будуть відновлені. Головне, при цьому правильно розподіляти зусилля та ресурси. Тобто, якщо енергетики розуміють і заявляють, що станцію не можна відновити впродовж трьох місяців, то потрібно не вкидати туди кошти і сподіватися на якісь дива. А вкладати кошти у створення розгалуженої мережі невеликих об'єктів генерації, які працюють на місцевих джерелах енергії", — вважає Рябцев.

На його думку, наразі не варто виключати, що в областях, в які постачалась електроенергія з Трипільської ТЕС – Київська, Черкаська, Житомирська – можливі погодинні відключення у піковий вечірній час. Але це за умови, вякщо відповідні оператори систем розподілу не зможуть знайти альтернативні шляхи постачання електроенергії всім споживачам. В першу чергу, це може стосуватись самого міста Українка, де знаходиться ТЕС.

"Якщо в вечірні години ми матимемо надмірне енергоспоживання Києві, тоді можуть бути і аварійні вимкнення в окремих районах Києва. Але це не буде систематичним вимкненням. Зараз поки що немає підстав казати про потребу запровадження графіків погодинних вимкнень", — говорить Рябцев.

Якщо ж обстріли енергетичної сфери не припиняться і буде ще більше пошкоджень, які не встигнуть полагодити до опалювального сезону, то повного блекауту не відбудеться все одно, прогнозує експерт:

"Чим це може загрожувати? Перервами в енергопостачанні, запровадженням графіків погодинних вимкнень, аварійними вимкненнями в окремих регіонах одразу після нанесення відповідних ударів".

Та Рябцев вважає, що у Росії не вистачить ракет для занурення України в повний блекаут.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо величезну проблему з електростанціями в Україні.