Мінус податки для бізнесу: Кабмін оголосив про важливе для харківʼян рішення

Стосується не тільки Харкова, а всієї області

Міський бізнес Харкова, міста яке нещадно обстрілюють росіяни, отримає можливість не сплачувати податки за рішенням місцева влада. Як наслідок, податкове навантаження буде значно знижено.

Про це під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він також зазначив, про які саме податки йдеться.

"Рішенням уряду ми сьогодні дозволили місцевій владі звільняти бізнес від місцевих податків. Це три податки: Єдиний податок, орендна плата та плата за майно", — заявив прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль переконаний, що у такий спосіб зʼявиться можливість знизити податкове навантаження хоча б для Харкова.

"Своєю чергою, недоотримані доходи будемо компенсувати з державного бюджету. Це стосується Харкова, але й для всіх інших територій це діє. Ми це зробили універсальним механізмом", — сказав Шмигаль.

Зазначається, представникам бізнесу Харківщини у повномасштабній російсько-українській війні відведено окрему важливу роль — збереження робочих місць, створення нових, забезпечення суспільних потреб та наповнення бюджету для боротьби з ворогом.

Створені умови допоможуть адаптувати процеси до сьогоднішніх реалій та розвинути економічний потенціал області.

Зауважимо, що Харків потерпає від чисельних обстрілів росіян, які спрямовані як на знищення критичної інфраструктури, так і на цивільне населення. З березня у місті діють графіки відключень світла.

Раніше "Телеграф" писав, що у Харківській області через нескінченні обстріли з боку країни-агресорки Росії примусово евакуюють родини з дітьми. Це станеться у 47 прифронтових населених пунктах.