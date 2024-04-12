Минус налоги для бизнеса: Кабмин объявил о важном для харьковчан решении

Касается не только Харькова, а всей области

Городской бизнес Харькова, города который беспощадно обстреливают россияне, получит возможность не платить налоги по решению местных властей. Как следствие, налоговая нагрузка будет значительно снижена.

Об этом, выступая на заседании Конгресса местных и региональных властей, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он также отметил, о каких именно налогах идет речь.

"Решением правительства мы сегодня разрешили местным властям освобождать бизнес от местных налогов. Это три налога: Единый налог, арендная плата и плата за имущество", — заявил премьер-министр.

Денис Шмыгаль убежден, что таким образом появится возможность снизить налоговую нагрузку хотя бы для Харькова.

"В свою очередь недополученные доходы будем компенсировать из государственного бюджета. Это касается Харькова, но и для всех остальных территорий это действует. Мы это сделали универсальным механизмом", — сказал Шмыгаль.

Представителям бизнеса Харьковщины в полномасштабной российско-украинской войне отведена отдельная важная роль — сохранение рабочих мест, создание новых, обеспечение общественных потребностей и наполнение бюджета для борьбы с врагом.

Созданные условия помогут адаптировать процессы к сегодняшним реалиям и развить экономический потенциал области.

Добавим, что Харьков подвергается многочисленным обстрелам россиян, которые направлены как на уничтожение критической инфраструктуры, так и на гражданское население. С марта в городе действуют графики отключений света.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харьковской области из-за бесконечных обстрелов со стороны страны-агрессорки России принудительно эвакуируют семьи с детьми. Это произойдет в 47 прифронтовых населенных пунктах.