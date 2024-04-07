Відключення світла тривають: голова ОВА розповів, чи загрожує Харкову блекаут

Енергетики працюють над відновленням

Наразі у Харкові через численні обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури тривають планові відключення світла. Проте про блекаут у місті наразі не йдеться.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, відключення електроенергії тривають в середньому по сім годин на добу.

"Ми про блекаут наразі не говоримо. У нас наразі планові відключення, оскільки нам не вистачає електроенергії для нашого населення. Тому ми відключаємо планово електроенергію з 5:00 до 23:00", — підкреслив голова ОВА.

Він також значив, що з 23:00 до 5:00 влада намагається заживити усіх споживачів, оскільки навантаження на електромережі не такі як вдень. Синєгубов також повідомив, що над ліквідацією наслідків обстрілів працюють понад 400 працівників ДСНС і понад 100 енергетиків працюють над відновленням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Володимир Зеленський сказав, чи варто чекати наступу на Харків.