Притула нахамив бійцю 3 штурмової, який його розкритикував: історія отримала продовження

Історія викликала резонанс

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула на своїй Facebook-сторінці відповів грубістю на коментар військового з 3 ОШБр Валерія Жемчужнікова. Незабаром Притула видалив свій коментар і вибачився перед воїном, заявивши, що прийняв його за бота.

Історія набула широкого резонансу. Все сталося під постом Притули про передачу ЗСУ транспорту, купленого за донати.

"А де розробки, де інженери. Розмінування за допомогою фпв (FPV-дронів, — ред.). І багато інших розробок, які допоможуть перемогти. Вам не набридло купу грошей витрачати на залізо, яке буде жерти топляк", — написав Жемчужников у коментарі.

Відповідь Притули була дуже грубою. Щобільше, вона була вкрай образливою.

"У мене у мами є вівчар німецький, Князь. Велика така собака. Так у нього спробуйте від***ктати. Інших пропозицій поки нема", — написав Притула.

Через якийсь час волонтер видалив свій коментар. Однак його скрини розійшлися мережею.

Наступного дня (13 квітня) Притула опублікував пост із вибаченнями. У ньому він написав, що сприйняв коментар Жемчужнікова за коментар бота. За словами Притули, військовий прийняв його вибачення. Він також згадав, що його фонд допомагає 3 ОШБр та закликав усіх "заспокоїтися".

"Косяки треба визнавати, якими б огидними вони не були. Відбувся класичний "френдлі фаєр". Перепросив у Валерія з 3 ОШБр, коменти якого сприйняв за коменти бота. Вибачення прийняті. Дякую воїну за службу, розуміння і почуття гумору. Поговорили, порозумілись, працюємо далі. Зрештою, не чужі люди, фонд багацько допомагає бригаді. Знаю, що у когось "осад залишиться", але якщо ми з бійцем порозумілись, то і ви заспокійтесь!", — написав Притула.

Проте інцидент викликав активне обговорення. Дехто просто відмовляється вірити, що Притула міг написати такий коментар. Інші ж цілком вірять, хтось засуджує волонтера, а хтось ставиться із розумінням до його "зриву", пояснюючи його втомою та напругою.

Нагадаємо, за лічені дні до ухвалення Верховною Радою нового закону про мобілізацію на Сайті президента України з’явилася петиція про заборону мобілізувати на службу волонтерів та керівників благодійних організацій. Автор ініціативи – громадський діяч Андрій Чудовський звернувся до глави держави, щоб запобігти збоям у доставках гуманітарної допомоги на фронт через брак волонтерів. "Телеграф" поспілкувався з волонтерами, військовими та політиками, щоб з’ясувати, які шанси на появу та ухвалення може мати подібний законопроєкт.