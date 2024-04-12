Петиція про заборону мобілізації волонтерів: "за" і "проти" спірної ініціативи

Думки розійшлися навіть всередині волонтерської спільноти

За лічені дні до ухвалення Верховною Радою нового закону про мобілізацію, на Сайті президента України з’явилася петиція про заборону мобілізувати на службу волонтерів і керівників благодійних організацій. Автор ініціативи – громадський діяч Андрій Чудовський звернувся до глави держави, аби запобігти збоям у доставках гуманітарної допомоги на фронт через брак волонтерів.

Поки що петиція набрала лише 787 голосів з необхідних для розгляду президентом 25 тисяч, втім, розмови про перешкоджання волонтерській діяльності у суспільстві точаться давно.

"Телеграф" поспілкувався з волонтерами, військовими і політиками, щоб з’ясувати, які шанси на появу і ухвалення може мати подібний законопроєкт.

Кожному – по можливостям?

Автором поки що не надто популярної, але обговорюваної серед українців петиції виступив уродженець Луганщини, засновник волонтерської організації "Доброславіє" Андрій Чудовський, який вже під час повномасштабної війни виїхав за кордон, де перебуває й зараз, допомагаючи українським біженцям з облаштуванням в Німеччині.

Волонтер має доволі жорстку позицію щодо "примусової мобілізації" і закритих кордонів, просуваючи ідею зняття обмежень на виїзд з країни і заборони призову на війну "невмотивованих громадян". Втім, розуміючи, що це надо непопулярні рішення в сьогоднішніх умовах, Чудовський наполягає хоча б на звільненні від мобілізації волонтерів.

– Я щодня зустрічаю в Німеччині сім’ї з чоловіками, які заплатили за виїзд 5-10 тис. дол., тому що не бачать себе на фронті. Не краще було б, щоб ці чоловіки віддавали ці тисячі в бюджет у вигляді податків або вкладали їх у розвиток волонтерства, яке дає колосальну підтримку військовим?

Особисто я абсолютно точно був би корисніший як волонтер на території України, але я не повернуся, поки буде ризик опинитися на війні. Як солдат я нічого цій державі не зможу дати, а як волонтер протягом довгих років допомагаю армії і жителям прифронтових міст, і готовий робити це й надалі, – каже Чудовський в коментарі "Телеграфу".

На запитання, що буде з нашою державою, якщо всі "не народжені для війни" вирішать виїхати за кордон, відмовитись від добровільної мобілізації або стати волонтерами, активіст заявив, що в такому випадку владі доведеться домовлятися з ворогом і завершувати війну "єдиним вірним – дипломатичним – шляхом".

Військові в більшому дефіциті, ніж волонтери

Цікаво, що волонтери, які не просто залишились в Україні, а й третій рік поспіль працюють з військовими безпосередньо на лінії зіткнення, виступають проти ініціативи Чудовського.

Принаймні, саме такої думки дотримується Катерина Зірка, яка займається пошуком і доставкою на фронт тактичної медицини.

– Звісно, волонтерство – це корисна робота, але у нас зараз достатньо багато людей, готових її виконувати. В той же час, з військовими відверто складно. Сьогодні ми повинні правильно розставляти пріоритети і обирати, що має більш критичну значимість для захисту держави.

Для мене самої це схоже на запитання "кого ти більше любиш — маму чи тата?", але це наша реальність. На мою – можливо, не надто популярну – думку, захист країни потребує саме військових. Бійці, які два роки тримають фронт, потребують тих, хто може підмінити їх бодай на якийсь час, – каже волонтерка в коментарі "Телеграфу".

Сегментація суспільства – не краща ідея

За словами автора петиції, він не вірить у те, що вона набере достатню кількість підписів. Ба більше, Чудовський впевнений: навіть якщо це й станеться, звернення навряд чи буде розглянуте президентом України, як це вже було з петицією про скасування заборони на виїзд за кордон чоловіків без військового досвіду.

З тим, що подібні ініціативи не матимуть (і не повинні мати) успіху погоджується й екс-нардеп, громадський діяч Борислав Береза. Політик вважає вкрай не корисним будь-яке розділення суспільства на "касти" під час війни.

– Не розумію, як таке може приходити в голову і навіщо просувати такі ідеї. Це нічим не краще, ніж рішення про бронювання працівників "Єдиного телемарафону" або компанії "Кінокіт". Тобто, хтось у нас кращий, а хтось — гірший?

Я знаю безліч історій волонтерів, які пішли воювати, і військових, що стали волонтерами після "списання" з армії. Ба більше, існують сотні прикладів успішного волонтерства в лавах ЗСУ. Одне іншому абсолютно не заважає, якщо людина має бажання і мотивацію, – каже політик в коментарі "Телеграфу".

Більше про те, які категорії громадян мають право на відстрочку і як держава планує мотивувати українців йти на фронт, читайте у детальному розборі нового закону про мобілізацію: Як не стати ухилянтом: інструкція для військовозобов'язаних.