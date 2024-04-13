Притула нахамил бойцу 3 штурмовой, который его раскритиковал: история получила продолжение

История вызвала резонанс

Волонтер и общественный деятель Сергей Притула на своей Facebook-странице ответил грубостью на комментарий военного из 3 ОШБр Валерия Жемчужникова. Вскоре Притула удалил свой комментарий и извинился перед воином, заявив, что принял его за бота.

История получила широкий резонанс. Все произошло под постом Притулы о передаче ВСУ транспорта, купленного за донаты.

"А где разработки, где инженеры. Разминирование с помощью фпв (FPV-дронов, — ред.). И многие другие разработки, которые помогут победить. Вам не надоело кучу денег тратить на железо, которое будет жрать топляк", — написал Жемчужников в комментарии.

Ответ Притулы был очень грубым. Более того, он был крайне оскорбительным.

"У меня у мамы есть овчар немецкий, Князь. Большая такая собака. Так у него попробуйте от**сать. Других предложений пока нет", — написал Притула.

Через какое-то время волонтер удалил свой комментарий. Однако его скрины разошлись по сети.

На следующий день (13 апреля) Притула опубликовал пост с извинениями. В нем он написал, что воспринял комментарий Жемчужникова как комментарий бота. По словам Притулы, военный принял его извинения. Он также упомянул, что его фонд помогает 3 ОШБр и призвал всех "успокоиться".

"Косяки надо признавать, как бы отвратительны они ни были. Произошел классический "френдли файер". Извинился перед Валерием из 3 ОШБр, комменты которого воспринял за комменты бота. Извинения приняты. Спасибо воину за службу, понимание и чувство юмора. Поговорили, поладили, работаем дальше. В конце концов, не чужие люди, фонд много помогает бригаде. Знаю, что у кого-то "осадок останется", но если мы с бойцом поладили, так и вы успокойтесь", — написал Притула.

Однако инцидент вызвал активное обсуждение. Некоторые просто отказываются верить, что Притула мог написать такой комментарий. Другие же вполне верят, кто-то осуждает волонтера, а кто-то относится с пониманием к его "срыву", объясняя его усталостью и напряжением.

Напомним, а считанные дни до принятия Верховной Радой нового закона о мобилизации на Сайте президента Украины появилась петиция о запрете мобилизовать на службу волонтеров и руководителей благотворительных организаций. Автор инициативы – общественный деятель Андрей Чудовский обратился к главе государства, чтобы предотвратить сбои в доставках гуманитарной помощи на фронт из-за нехватки волонтеров. "Телеграф" пообщался с волонтерами, военными и политиками, чтобы выяснить, какие шансы на появление и принятие может иметь подобный законопроект.