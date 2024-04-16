Треш і катастрофа: в ЗСУ з'явилась ще одна системна проблема, яка зриває важливі спецоперації

"Телеграф" розбирався, чому снайпери із затримками отримують гвинтівки з прицілами та як тим часом таємно озброюються цивільні

Новий поворот в довготривалих спорах щодо легального обігу зброї в Україні відкрився після того, як у Раді вказали на низку системних бар'єрів для легального озброєння в сенсі оперативного забезпечення ЗСУ. Це все відбувається на фоні тривалої тінізації обігу зброї та спецоснащення на внутрішньому ринку.

"Телеграф" розбирався, з якими проблемами сьогодні стикаються покупці вогнепальної зброї та спецобладнання, наскільки збільшилась частка чорного ринку та які врешті є шанси на "збройний легалайз" чи принаймні послаблення держконтролю, коли мова йде про озброєння бійців ЗСУ сучасними зразками військпрому.

Основні гальма для посилення Сил оборони

На початку квітня народний депутат України з фракції "Слуга народу" Мар`ян Заблоцький звернув увагу, що на внутрішньому ринку ціни на імпортні оптичні приціли для снайперських гвинтівок шокують.

"Регулярно допомагаю українським снайперам із придбанням гвинтівок. На цей раз отримав запит на оптичні цілі від них та від мобільних вогневих груп. Ціна на українському ринку мене просто шокувала… Десять років війни, разюча різниця у доходах наших та їх громадян, і такий розрив у ціні. Ціную магазини Ibis та Flagship за системну знижку, але розумію, що навіть вони нічого не можуть вдіяти з податками на імпорт цих товарів першої необхідності. Теоретично, звичайно, я міг би замовити їх з Америки, чекати на три місяці ліцензії, доставки, оформлення тощо… У мене вже є дві круті цілі, що перебувають на митниці місяцями. Отже, граємо за правилами та роздаємо ту купу грошей, яку просить магазин. На жаль", — пояснив обранець у себе в Facebook.

Як додав парламентар, саме по цій причині порушує питання "скасування податків на всі види зброї та аксесуарів — найближчим часом внесу відповідний законопроект".

Також Заблоцький вказав, що вартість американських прицілів на українському ринку з націнкою продавців зростає на 46%-130%.

Разом з цим націнка на гвинтівки, якщо їх купувати у американських постачальників, після завезення в Україну, також зростає від 50% і вище.

Ідею скасування імпортних мит і ПДВ на зброю та оснащення підтримав колишній голова Державної митної служби, співзасновник ГО "Технології Прогресу" Максим Нефьодов.

"Підтримую тебе обома руками. Під час війни — так це взагалі якийсь треш. Ще потім можна щось говорити про підтримку Зброяра чи щось там іще, але зараз?!", — написав екс-очільник ДМС у коментарі під постом нардепа.

Таким чином, виходячи з логіки Заблоцького, окрім часових і деяких бюрократичних перешкод гостро встало і питання високої ціни на іноземну зброю та якісне обладнання. Очевидно, всі ці фактори гальмують потрапляння озброєння підрозділам ЗСУ на передову.

Про податковий тиск як суттєвий фактор ціноутворення "Телеграфу" підтвердив Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї (інтерв'ю з експертом читайте на "Телеграфі" в середу зранку, 17 квітня).

— Безумовно, є відмінність в ціні, скажімо, в США і у нас, але люди часто помилково дивляться на вартість в Америці і порівнюють її з Україною. В першу чергу існує доволі складна логістика. Потрібно розуміти, що зброя раніше постачалася в Україну переважно морським транспортом, а зараз такої можливості немає. Відповідно, з'явилися додаткові логістичні пункти.

Плюс існує оподаткування, плюс — опосередковані податки, плюс багато факторів, наприклад таких, як транспортування зброї від кордону до безпосереднього місця продажу (що відбувається тільки за монопольної охорони від МВС).

Це все врешті-решт приводить до того, що ціна стає неадекватною. Враховуючи поточну ситуацію, яка погіршується навіть не щодня, а щогодини, якщо просто ухвалимо принципове рішення прибрати абсолютно всі податки з імпортерів, то ми тільки виграємо. Немає часу на дискусії. Ніхто не розуміє, наскільки стрімко змінюється ситуація. Треба терміново прибирати всі податки, максимально спрощувати процедуру оформлення дозволів на зброю і придбання її людьми, знижувати ціни в магазинах. Треба все спрощувати, адже ситуація — катастрофічна, — каже експерт.

За його оцінками, водночас хвилями наростає проблема тіньового сектору. Зокрема, якщо в 2011 році експерти нараховували в Україні 3 мільйони 100 тисяч одиниць зброї в "чорному" обігу, а в 2017-2018 рр. цифра нелегальних стволів наблизилась до 5 млн одиниць, то сьогодні число "ніхто не може порахувати (можемо тільки здогадуватися), думаю, цифра збільшилась як мінімум на 2 мільйона".

— І це ми кажемо виключно про стрілецьку зброю калібром до 12,5 мм (тобто все, що класифікується до кулеметів). По кількості гранатометів, вибухівки і т.д. — ми їх не можемо порахувати і не рахуємо, тому це, як кажуть, зовсім "інше кіно". А от зі стрілецькою зброєю на чорному ринку — катастрофа, — додав Георгій Учайкін.

За оцінками МВС, на руках в українців може бути від одного до п’яти мільйонів одиниць зброї, не рахуючи трофейної. "Від мільйона до п’яти. Але мільйон — це теж багато. А скільки гранат на руках у наших громадян? Теж багато. І ми маємо зробити все, щоб ця зброя, ці боєприпаси, потрапили на склади, щоб не наражати на небезпеку громадян", — заявляв днями голова МВС Ігор Клименко на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

Наскільки рухнуть ціни в магазинах, якщо приберуть податки

Докладніше про логістичну та податкову еквілібристику "Телеграфу" розповів Борис Ісаков, власник мережі збройових магазинів "Прапорщик". Підприємець спростовує думку, що роздрібні ціни в Україні нібито зросли через комерційний зиск українських зброярів та спрогнозував, наскільки вартість на вогнепальну продукцію зможе впасти, якщо прибрати податкову складову.

— Що стосується ціни, насамперед на неї впливає логістика. Традиційно у цій сфері логістика доволі дорога, тому що перевезення зброї кваліфікується як небезпечні вантажі, їх потрібно везти під конвоєм, під охороною, і не кожен логіст береться доставляти такі грузи через нюанси нашого законодавства. А саме, згідно з нашою нормативно-правовою базою, якщо з вантажем щось не так, то кримінальна справа заводиться на брокера, а не на отримувача продукції. Тому більшість брокерів розводять руками і кажуть, що ми це везти не будемо.

Другий момент — сам логістичний шлях. Наприклад, зброя зі Штатів їде в Україну. Спочатку вона транспортується по США, потім вона летить літаком через океан, тому що перевозити зброю морських шляхом не дуже получається. Знову ж таки, більшість перевізників не дуже хочуть доставляти зброю морем. Після авіадоставки зброя під конвоєм їде через Польщу (якщо саме ця країна є транзитною). Потім після польського маршруту вона під конвоєм їде вже по Україні.

Для того, щоб вона прибула сюди, потрібно оформити низку ліцензій. Якщо ми кажемо про США, там для імпортера така ліцензія коштує біля 2 тисяч доларів. В Україні потрібно оформити три дозволи — один на перевезення, а два — на придбання. А це все — час, заморожені кошти і так далі, що теж закладається у ціні, — зазначає бізнесмен.

За його словами, загальний розмір податків становить 32% (ПДВ, військовий збір та інші супутні відрахування, що також врешті закладається в ціну). А далі кінцева вартість формується із "заробітку крупних імпортерів та націнки якихось збройових магазинів".

— Тобто чистий заробіток роздрібних продавців у всьому цьому ланцюгу — точно не є найбільшою цифрою. У разі ж скасування податків роздрібна ціна впаде більше, ніж на 30%. Тому що ціна рахується наступним чином: є собівартість, а на собівартість робиться націнка. Якщо брати податки, то собівартість буде менша, і навіть стандартна націнка буде меншою. Можна говорити про мінімум 40% (може й більше, до 45%), які прибралися б у ціні через податкову складову, — пояснює він.

Як писав "Телеграф" раніше, в Україні можуть розпочати виробництво зброї французького спецназу. Йдеться про ліцензійний випуск чеської автоматичної гвинтівки CZ-806 BREN 2 калібру 5,56 мм.