Треш и катастрофа: в ВСУ появилась еще одна системная проблема, срывающая важные спецоперации

"Телеграф" разбирался, почему снайперы с задержками получают винтовки с прицелами и как в это время тайно вооружаются гражданские

Новый поворот в долгосрочных спорах по поводу легального оборота оружия в Украине открылся после того, как в Раде указали на ряд системных барьеров для легального вооружения в контексте оперативного обеспечения ВСУ. Это все происходит на фоне длительной тенизации обращения оружия и спецоснащения на внутреннем рынке.

"Телеграф" разбирался, с какими проблемами сегодня сталкиваются покупатели огнестрельного оружия и спецоборудования, насколько увеличилась доля черного рынка и какие, наконец, есть шансы на "вооруженный легалайз" или, по крайней мере, ослабление госконтроля, когда речь идет о вооружении бойцов ВСУ.

Основные тормоза для усиления Сил обороны

В начале апреля народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Марьян Заблоцкий указал, что на внутреннем рынке цены на импортные оптические прицелы для снайперских винтовок шокируют.

"Регулярно помогаю украинским снайперам с приобретением винтовок. На этот раз получил запрос на оптические прицелы от них и от мобильных огневых групп. Цена на украинском рынке меня просто шокировала… Десять лет войны, поразительная разница в доходах наших и их граждан, и такой разрыв в цене. Ценю магазины Ibis и Flagship за системную скидку, но понимаю, что даже они ничего не могут поделать с налогами на импорт этих товаров первой необходимости. Теоретически, я мог бы, конечно, заказать их из Америки, ждать лицензии три месяца, доставку, оформление и т.д. У меня уже есть два крутых прицела, которые находятся на таможне месяцами. Итак, играем по правилам и раздаем кучу денег, которую просит магазин. К сожалению", — пояснил парламентарий у себя в Facebook.

Как добавил народный депутат, именно по этой причине поднимает вопрос об "отмене налогов на все виды оружия и аксессуаров — в ближайшее время внесу соответствующий законопроект".

Также Заблоцкий указал, что стоимость американских прицелов на украинском рынке с наценкой продавцов растет на 46% -130%.

При этом наценка на винтовки, если их покупать у американских поставщиков, после завоза в Украину, также увеличивается от 50% и выше.

Идею отмены импортных пошлин и НДС на оружие с оснащением поддержал бывший глава Государственной таможенной службы, соучредитель ОО "Технологии Прогресса" Максим Нефедов.

"Поддерживаю тебя обеими руками. Во время войны — так это вообще какой-то треш. Еще потом можно что-то говорить о поддержке Оружейника или что-то там еще, но сейчас?!", — написал экс-глава ГТС в комментарии под постом нардепа.

Таким образом, исходя из логики Заблоцкого, кроме временных и некоторых бюрократических преград остро встал и вопрос высокой цены на иностранное оружие и качественное оснащение. Очевидно, что все эти факторы тормозят попадание вооружения подразделениям ВСУ на передовую.

Налоговое давление как существенный фактор ценообразования "Телеграфу" подтвердил Георгий Учайкин, глава Украинской ассоциации владельцев оружия (интервью с экспертом читайте на "Телеграфе" в среду утром, 17 апреля).

— Безусловно, есть разница в цене, скажем, в США и у нас, но люди часто ошибочно смотрят на стоимость в Америке и сравнивают ее с Украиной. В первую очередь существует достаточно сложная логистика. Нужно понимать, что оружие раньше поставлялось в Украину преимущественно морским транспортом, а сейчас такой возможности нет. Соответственно появились дополнительные логистические пункты.

Плюс существует налогообложение, плюс — опосредованные налоги, плюс многие факторы, например такие, как транспортировка оружия от границы к непосредственному месту продаж (происходящая только при монопольной охране от МВД).

Это в конце концов приводит к тому, что цена становится неадекватной. Учитывая текущую ситуацию, которая ухудшается даже не каждый день, а каждый час, если просто примем принципиальное решение убрать абсолютно все налоги с импортеров, то мы только выиграем. Нет времени для дискуссии. Никто не понимает, насколько быстро меняется ситуация. Следует срочно убирать все налоги, максимально упрощать процедуру оформления разрешений на оружие и приобретение его людьми, снижать цены в магазинах. Надо все упрощать, ведь ситуация катастрофическая, — говорит эксперт.

По его оценкам, одновременно волнами нарастает проблема теневого сектора. В частности, если в 2011 году эксперты насчитывали в Украине 3 миллиона 100 тысяч единиц оружия в "черном" обращении, а в 2017-2018 гг. цифра нелегальных стволов приблизилась к 5 млн единиц, то сегодня число "никто не может посчитать (можем только догадываться), думаю, цифра увеличилась как минимум на 2 миллиона".

— И это мы говорим исключительно о стрелковом оружии калибром до 12,5 мм (т.е. все, что классифицируется до пулеметов). По количеству гранатометов, взрывчатки и т.д. — мы их не можем посчитать и не считаем, потому что это, как говорится, совсем "другое кино". А вот со стрелковым оружием на черном рынке – катастрофа, — добавил Георгий Учайкин.

По оценкам МВД, на руках у украинцев может быть от одного до пяти миллионов единиц оружия, не считая трофейного. "От миллиона до пяти. Но миллион — это тоже много. А сколько гранат на руках у наших граждан? Тоже много. И мы должны сделать все, чтобы это оружие, эти боеприпасы, попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан", — заявлял на днях глава МВД Игорь Клименко на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Насколько рухнут цены в магазинах, если уберут налоги

Подробнее о логистической и налоговой эквилибристике "Телеграфу" рассказал Борис Исаков, владелец сети оружейных магазинов "Прапорщик". Предприниматель опровергает мнение, что розничные цены в Украине якобы выросли из-за коммерческой выгоды украинских оружейников и спрогнозировал, насколько стоимость на огнестрельную продукцию сможет упасть, если убрать налоговую составляющую.

— Что касается цены, в первую очередь на нее влияет логистика. Традиционно в этой сфере логистика достаточно дорогая, потому что перевозка оружия квалифицируется как опасные грузы, их нужно везти под конвоем, под охраной, и не каждый логист берется доставлять такие грузы из-за нюансов нашего законодательства. А именно — согласно нашей нормативно-правовой базе, если с грузом что-то не так, то уголовное дело заводится на брокера, а не на получателя продукции. Поэтому большинство брокеров разводят руками и говорят, что мы везти это не будем.

Второй момент – сам логистический путь. К примеру, оружие из Штатов едет в Украину. Сначала оно транспортируется по США, затем летит самолетом через океан, потому что перевозить оружие морским путем не очень удается. Опять же, большинство перевозчиков не очень хотят доставлять оружие морем. После авиадоставки оружие под конвоем едет через Польшу (если именно эта страна транзитная). После польского маршрута она под конвоем едет уже по Украине.

Для того, чтобы она прибыла сюда, нужно оформить ряд лицензий. Если мы говорим о США, там для импортера такая лицензия стоит около 2 тысяч долларов. В Украине нужно оформить три разрешения – одно на перевозку, а два – на приобретение. А это все время, замороженные средства и так далее, что тоже закладывается в цене, — отмечает бизнесмен.

По его словам, общий размер налогов составляет 32% (НДС, военный сбор и другие сопутствующие отчисления, что также в конце концов закладывается в цену). А дальше конечная стоимость формируется из "заработка крупных импортеров и наценки каких-либо оружейных магазинов".

— То есть чистый заработок розничных продавцов во всей этой цепи — точно не самая большая цифра. В случае же отмены налогов розничная цена упадет больше чем на 30%. Потому что цена считается следующим образом: есть себестоимость, а на себестоимость производится наценка. Если брать налоги, то себестоимость будет меньше, и даже стандартная наценка будет меньше. Можно говорить о минимуме 40% (может и больше, до 45%), которые бы убрались в цене из-за налоговой составляющей, — объясняет он.

Как писал "Телеграф" ранее, в Украине могут приступить к производству оружия французского спецназа. Речь идет о лицензионном выпуске чешской автоматической винтовки CZ-806 BREN 2 калибра 5,56 мм.