Політолог, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Завгородній пояснив, чому Захід не допомагає Україні збивати російські ракети

З приводу стогонів, чому літаки США та Британії збивають іранські "Шахеди", а у нас ні.

Ну, так, щоб забезпечити таку ситуацію у 2024 році, Ізраіль та його мешканці важко впахували, ще з 50-их років минулого століття.

Навіть довелося повоювати з солдатами тоді, ще Британської імперії, під мандатом якої знаходилася сучасна територія Ізраїлю, бо ніхто особливо не бажав створення держави Ізраіль.

Довелось пережити карткову систему, безкоштовну важку працю в кібуцах, бо майже весь вільний ресурс йшов у власну оборонку. В результаті, станом на 73 рік, країна, яка розміром з Київську область та населенням 3 млн, вже виробляла свої літаки, модернізувала танки та багато чого іншого.

Довелось навіть у 67 році потопити американський корабель зв'язку у Середземному морі, щоб не встигли повідомити в США, що Ізраіль попри заборону з боку США почав Шестиденну війну. Тоді загинуло 40 американців.

Тоді, до речі, довбали у тому числі по Йорданії, яка у 48 році окупувала Західний беріг річки. Після чого Йорданія зрозуміла, що краще дружити. І тепер дає можливість літакам США та Британії літати у своєму просторі, щоб захистити Ізраіль.

Ізраїль системно працював і працює, щоб входити в ВПК США. Тепер там велика взаємозалежність. Тому вигідніше Ізраїль підтримувати, незважаючи на лівацькі настрої у самих США.

Гроші інвестувати в науку, військові розробки. А не руйнували вищу технічну освіту, як це зараз робить диверсант Міністр Освіти Оксен Лісовий, який за різними даними закрив факультет ракетобудування у Дніпрі. Немає інженерів — немає захисту держави. На кого працює цей міністр?

Ізраїлю допомагають, бо він сам собі допомагає. Давно. Системно. І інвестиції в Ізраїль йдуть в першу чергу тому, що він може захистити ці самі інвестиції. До речі, перші крупні інвестиції пішли в Ізраїль тільки після війни у 73 році, коли він довів, що може їх гарантувати.

Тому, тільки власний ВПК, тільки власна зброя може забезпечити таку саму підтримку з боку союзників.

Для цього потрібно скоротити непотрібні витрати, обмежити непотрібний імпорт, щоб не вивозити за кордон валюту (наприклад, завезення елітних авто в країну тощо), скоротити купу чиновницького непотребу, обкласти податками паразитів фінансистів та банкірчиків, які не хочу фінансувати ВПК, паразитів агробаронів, які вивозять сировину за кордон і не розвивають промисловість.

Увесь зібраний ресурс в розширення державного замовлення для приватного ВПК.

Тоді нам всі будуть допомагати. Бо сильним завжди допомагають. А так, звісно будуть скоріш підштовхувати до "миру" з Росією.

Джерело: пост Завгороднього у Facebook.