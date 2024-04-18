У МЗС України відреагували на слова прем’єра Грузії про захист від "українізації" та назвали реальну загрозу

В Україні висловлювання грузинського прем’єра визнали обурливими

У МЗС України відреагували на протести в Грузії через закон "про іноагентів" та висловлювання прем’єра країни про загрозу "українізації". У відомстві наголосили, що наша країна зацікавлена у мирній атмосфері в Грузії.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ. Також у відомстві нагадали, що грузини мають право на мирні демонстрації.

Заява прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе щодо загрози "українізації" в МЗС викликала обурення. За його словами, саме проти цього нібито й спрямований законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

"Використання імені нашої країни в такому зневажливому контексті завдає додаткових збитків українсько-грузинським відносинам. Русифікація, а не міфічна "українізація" є реальною загрозою для Грузії", — заявили в МЗС.

У відомстві зазначили, що стурбовані внутрішньополітичною ситуацією в Грузії. Але Україна завжди підтримувала і підтримуватиме суверенітет та територіальну цілісність Грузії.

"Ми закликаємо всі зацікавлені сторони поважати право громадян Грузії на мирний протест та шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу. Дотримання прав і свобод громадян, а також залучення громадянського суспільства до вирішення суспільно важливих питань є необхідними умовами для розвитку європейського майбутнього країни", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що 17 квітня Іраклій Кобахідзе заявив, що законопроєкт "про іноагентів" допоможе Грузії нібито захиститися від впливу України. Саме "уникнення українізації", за його словами, є необхідною умовою для вступу Грузії до ЄС, а це головна мета законопроєкту.

"Якби НДО (недержавні організації) досягли того, чого вони активно намагалися зробити у 2020–2022 роках, а саме зміни влади шляхом революції, то сьогодні Грузія була б у гіршій ситуації, ніж Україна, а це означає, що позаду залишився б і мир, та євроінтеграція", — передає телеканал 1TV.

Також "Телеграф" розповідав про те, що президент Грузії звернулася до країн НАТО на тлі протестів через закон "про іноагентів". Вона попросила розглянути документ на засіданні Євроради.