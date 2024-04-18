В МИД Украины отреагировали на слова премьера Грузии о защите от "украинизации" и назвали реальную угрозу

В Украине высказывания грузинского премьера сочли возмутительными

В МИД Украины отреагировали на протесты в Грузии из-за закона "об иноагентах" и высказывание премьера страны об угрозе "украинизации". В ведомстве подчеркнули, что наша страна заинтересована в мирной атмосфере в Грузии.

Об этом сказали в пресс-службе Министерства иностранных дел. Также в ведомстве напомнили, что грузины имеют право на мирные демонстрации.

Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе по поводу угрозы "украинизации" в МИД вызвало возмущение. По его словам, именно против этого якобы и направлен законопроекту "О прозрачности иностранного влияния".

"Использование имени нашей страны в таком пренебрежительном контексте наносит дополнительный ущерб украинско-грузинским отношениям. Русификация, а не мифическая "украинизация" является реальной угрозой для Грузии", — заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что обеспокоены внутриполитической ситуации в Грузии. Но Украина всегда поддерживала и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии.

"Мы призываем все заинтересованные стороны уважать право граждан Грузии на мирный протест и искать разрешение ситуации путем конструктивного диалога. Соблюдение прав и свобод граждан, а также привлечение гражданского общества к решению общественно важных вопросов являются необходимыми условиями для развития европейского будущего страны", — сказано в сообщении.

Напомним, что 17 апреля Ираклий Кобахидзе заявил, что законопроект "об иноагентах" поможет Грузии якобы защититься от влияния Украины. Именно "избегание украинизации", по его словам, необходимое условие для вступления Грузии в ЕС, а это главная цель законопроекта.

"Если бы НГО (негосударственные организации) достигли того, чего они активно пытались сделать в 2020–2022 годах, а именно смены власти путем революции, то сегодня Грузия была бы в худшей ситуации, чем Украина, а это значит, что позади остался бы и мир, и евроинтеграция", — передает телеканал 1TV.

Также "Телеграф" рассказывал о том, президент Грузии обратилась к странам НАТО на фоне протестов из-за закона "об иноагентах". Она попросила рассмотреть документ на заседании Евросовета.