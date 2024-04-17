Протести в Грузії: президент країни терміново звернулася до Франції та Євроради

Скандальний грузинський закон про "іноагентів" просять розглянути на Єврораді

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі після того, як в Тбілісі почали розганяти протести проти "закону про іноземних агентів", терміново звернулася до голови Європейської ради Шарля Мішеля та президента Франції Еммануеля Макрона. Вона закликала їх натиснули на владу Грузії, щоб унеможливити існування цього закону.

Про це повідомив грузинський телеканал TV Pirveli. Зурабішвілі просить розглянути "закон про іноагентів" на спеціальному засіданні Євроради в Брюсселі 17 та 18 квітня, хоча Грузії у порядку денному там немає.

"Я звернулася до Шарля Мішеля та Емманюеля Макрона стосовно ситуації тут, завтра засідання Європейської ради Євросоюзу", – зазначила вона.

Зурабішвілі постійно виступає врозріз з проросійської та антиєвропейською позицією діючої грузинської влади. Вона категорично проти існування в Грузії закону про "іноагентів", який має офіційну назву "Про прозорість іноземного впливу" та фактично копіює аналогічний російський закон. Також вона не поділяє антиукраїнську та антиєвропейську спрямованість парламенту та правлячої "Грузинської мрії".

Як відомо, законопроєкт "про іноземних агентів" був повторно внесений на розгляд правлячою партією "Грузинська мрія" через рік після масових протестів, які тоді змусили владу відкликати документ. Законопроєкт зобов’язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, зареєструватися як організації, що відстоює інтереси іноземної сили.

Грузинські опозиційні партії та незалежні журналісти заявили, що законопроєкт є спробою придушити критику влади в Грузії та зірвати шанси країни на вступ до ЄС. За їхніми словами, законопроєкт є копією російського закону про "іноземних агентів".

Нагадаємо 11 березня грузинський уряд опублікував заяву, адресовану Україні, із закликом депортувати двох колишніх соратників нині ув’язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Чиновники вимагають передати офіційному Тбілісі Зураба Адеїшвілі та Гіоргі Лорткіпанідзе.