У Тбілісі на акції протесту проти скандального закону про іноагентів відбулися зіткнення (відео)

Мітинги у грузинській столиці тривають уже другий день

У вівторок, 16 квітня, у Тбілісі знову відбулися сутички поліції з протестувальниками, які виступають проти ухвалення так званого закону про "іноагентів". Цей закон викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в країні.

За даними місцевих ЗМІ, сутичка сталася біля одного з входів до будівлі грузинського парламенту. Наголошується, що поліція відтіснила протестувальників, які намагалися перекрити вхід. Крім того, місцеві Telegram-канали повідомили про проблеми з доступом до інтернету в багатьох районах міста.

Водночас МВС Грузії заявило, що блокувати входи до адміністративних органів заборонено законом. Там також закликали організаторів та учасників мітингу "мирно протестувати, не порушувати закон і підкорятися вказівкам співробітників поліції".

У понеділок, 15 квітня, у грузинській столиці біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі тисячі людей провели акцію протесту проти законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".

Своєю чергою МВС Грузії повідомило про затримання за адміністративні правопорушення 14 учасників акції в Тбілісі. Там також заявили, що внаслідок дій учасників акції постраждав один поліцейський, йому знадобилася медична допомога.

Як відомо, цей законопроєкт був повторно внесений на розгляд правлячою партією "Грузинська мрія" через рік після масових протестів, які тоді змусили владу відкликати документ. Законопроєкт зобов’язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, зареєструватися як організації, що відстоює інтереси іноземної сили.

Грузинські опозиційні партії та незалежні журналісти заявили, що законопроєкт є спробою придушити критику влади в Грузії та зірвати шанси країни на вступ до ЄС. За їхніми словами, законопроєкт є копією російського закону про "іноземних агентів".

Нагадаємо 11 березня грузинський уряд опублікував заяву, адресовану Україні, із закликом депортувати двох колишніх соратників нині ув’язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Чиновники вимагають передати офіційному Тбілісі Зураба Адеїшвілі та Гіоргі Лорткіпанідзе.