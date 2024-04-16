У Грузії почалися сутички під парламентом: поліція жорстко розганяє протести (відео)

Спецназу вдалося, використовуючи сльозогінний газ та водомети, відтіснити протестувальників

В Грузії окремі заворушення під стінами парламенту ввечері 16 квітня переросли у повноцінні сутички мітингувальників та поліції. Силовики грузинського уряду намагаються розігнати людей, які вимагають скасувати розгляд "закону про іноземних агентів".

Про це пише грузинське відділення "Радіо Свобода". Протести під стінами парламенту йдуть вже другий день.

Проте 15 квітня силовики затримували протестуючих вибірково. А ввечері 16 квітня, вочевидь, отримали команду уряду на розгін протестувальників. Спецназу вдалося, використовуючи сльозогінний газ та водомети, відтіснити протестувальників та дати вийти з будівлі парламентарям.

Під час сутичок були й постраждалі – як з боку протестувальників, так і з боку поліції. Зокрема деяким мітингувальникам довелося надавати медичну допомогу після зіткнень з поліцейськими.

Як відомо, законопроєкт "про іноземних агентів" був повторно внесений на розгляд правлячою партією "Грузинська мрія" через рік після масових протестів, які тоді змусили владу відкликати документ. Законопроєкт зобов’язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, зареєструватися як організації, що відстоює інтереси іноземної сили.

Грузинські опозиційні партії та незалежні журналісти заявили, що законопроєкт є спробою придушити критику влади в Грузії та зірвати шанси країни на вступ до ЄС. За їхніми словами, законопроєкт є копією російського закону про "іноземних агентів".

Нагадаємо 11 березня грузинський уряд опублікував заяву, адресовану Україні, із закликом депортувати двох колишніх соратників нині ув’язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Чиновники вимагають передати офіційному Тбілісі Зураба Адеїшвілі та Гіоргі Лорткіпанідзе.