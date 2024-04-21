Повістки й надалі приходитимуть померлим: в ТЦК пояснили чому

Наголошують на важливості своєчасного оновлення даних

У Київському міському ТЦК та СП пояснили ситуацію з повісткою на оновлення даних, що прийшла редакторові журналу "Футбол" Артемові Франкову, який помер минулоріч, у листопаді. У відомстві зазначили, що подібні випадки не поодинокі й трапляються повсякчас.

Пояснення опублікували на сторінці Київського ТЦК у Facebook. Зокрема, вкотре наголосили на важливості вчасного та обов'язкового оновлення своїх облікових даних.

"Подібні випадки не є одиничними і трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Крім того, невірні дані щодо громадян можуть подавати інші державні реєстри", — йдеться у повідомленні.

Насамкінець у ТЦК та СП нагадали про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами "правил військового обліку та ухилення від призову на військову службу за мобілізацією в особливий період".

Варто зауважити, що зі слів представників ТЦК складається таке враження, що померлий журналіст мав самотужки з'явитися до центру та оновити дані про власну смерть. Ситуація абсолютно сюрреалістична. Натомість, можливо, варто було пояснити людям про те, яким чином ТЦК отримують дані й чому не всі реєстри працюють адекватно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як працівники ТЦК і СП приходять в домівки українців, які вже давно боронять країну. Крім того, повістки продовжують отримувати й ті, хто загинув на фронті, і ті, хто має важку інвалідність.