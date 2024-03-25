Законна повістка: що у ній має бути зазначено та як її мають вручити

Документ вручається виключно особисто у руки

Не всі військовозобов’язані знають, як насправді має проходити процес вручення повістки і що має бути зазначено у повідомленні, щоб воно вважалося законним. На ці нюанси потрібно звертати увагу, розписуючись за повістку.

Юрист LCF Law Group, молодший лейтенант запасу, інструктор з надання медичної допомоги у тактичних умовах Володимир Романчук детально розповів, що має бути на порядку денному. Про це пише DT.UA.

За його словами, зараз в Україні є чотири види повісток. Кожна з них вручається в окремих випадках.

Йдеться про такі повістки:

Повістка для уточнення облікових даних;

Повістка на проходження військово-лікарської комісії (ВВК);

Повістка-призов на строкову військову службу;

Мобілізаційне розпорядження (вручається після проходження ВЛК).

"Згідно ст. 22 ЗУ "Про мобілізацію", громадяни зобов’язані бути за викликом – будь-яким із цих повісток – до ТЦК для взяття на військовий облік військовозобов’язаних або резервістів, визначення їх призначення на особливий період. Єдиним таким викликом є саме вручення повістки, а не її відправлення чи передача через родичів", — пояснив Романчук.

Що має бути зазначено у повістці

назва "Повістка";

ПІБ військовозобов’язаного;

адресу місця реєстрації чи місця фактичного проживання військовозобов’язаного;

номер повістки;

номер та дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного;

дата, час та адреса ТЦК та СП для явки військовозобов’язаного;

найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) та прізвище керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

дата видачі повістки;

мокрий друк ТЦК та СП, посадова особа якої видала повістку.

При цьому Володимир Романчук наголосив, що документ вручається виключно наживо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що командир окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов пояснив, скільки ще людей потрібно мобілізувати в Україні.