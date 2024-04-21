Повестки и дальше будут приходить умершим: в ТЦК объяснили почему

В ТЦК отмечают важность своевременного обновления данных

В Киевском городском ТЦК и СП объяснили ситуацию с повесткой на обновление данных, пришедшей редактору журнала "Футбол" Артему Франкову, который умер в прошлом году, в ноябре. В ведомстве отметили, что подобные случаи не единичны и случаются постоянно.

Объяснение было опубликовано на странице Киевского ТЦК в Facebook. Кроме того не забыли в очередной раз отметить важность своевременного и обязательного обновления своих учетных данных.

"Подобные случаи не единичны и бывают из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя, непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Кроме того, неверные данные по гражданам могут подавать другие государственные реестры", — говорится в сообщении.

В конце ТЦК и СП напомнили об административной и уголовной ответственности за нарушение призывниками, военнообязанными или резервистами "правил военного учета и уклонения от призыва на военную службу за мобилизацией в особый период".

Стоит отметить, что из слов представителей ТЦК создается такое впечатление, что умерший журналист должен был явиться в центр и обновить данные о собственной смерти. Ситуация совершенно сюрреалистическая. Возможно, стоило объяснить людям о том, каким образом ТЦК получают данные и почему не все реестры работают адекватно.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как работники ТЦК и СП приходят в дома украинцев, уже давно защищающих страну. Кроме того, повестки продолжают получать и погибшие на фронте, и те, кто имеет тяжелую инвалидность.