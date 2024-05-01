Не заплутайтеся в цифрах: як правильно знімати показання електролічильника та які є тонкощі

Українцям рекомендують фіксувати показання лічильника 1 числа кожного місяця

Українці зобов’язані щомісяця передавати показники лічильника електроенергії, щоб не переплачувати за комуналку. Зважаючи на наближення кінця строків для передачі показників за квітень, "Телеграф" розповідає про те, як це зробити.

Електронні лічильники оснащені таблом із низки цифр, а розділені вони комою чи рамкою червоного кольору. Для передачі показань необхідно записувати тільки те, що стоїть після нулів та перед червоною рамкою зліва направо. Українцям рекомендують фіксувати показання лічильника 1 числа кожного місяця, а передавати їх до комунальних компаній з 1 по 5 число того ж місяця.

Власники двотарифних лічильників повинні пам’ятати, що вони відображають дані за поточним часом, датою, кількістю спожитої електроенергії в цілому, та за "нічним" та "денним" тарифом окремо. Тобто споживачеві необхідно окремо фіксувати показники по кожній зоні "день" та "ніч".

Так, якщо встановлено двотарифний лічильник, споживання електроенергії відбувається у двох зонах:

з 7:00 до 23:00 – "день";

з 23:00 до 7:00 – "ніч";

Для зняття показань необхідно визначити на панелі позначення "день" та "ніч", які в залежності від компанії-виробника лічильника позначаються так:

NiK: "день" — "Т11" ("Т1"), "ніч" — "Т12" ("Т2");

GAMA: "день" — "1.5.8.1", "ніч" — "1.5.8.2";

СТК: "день" — "Е1", "ніч" — "Е2".

Поетапна інструкція зняття показань двозонного лічильника:

для перемикання значення натиснути кнопку "Введення";

переключити табло на тариф "день" (Т11), переглянути та записати показники;

переключити табло на тариф "Ніч" (Т12), переглянути та записати показники.

Показання знімаються за таким самим правилом, як і у випадку зі звичайним лічильником.

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