Важливо не помилитися: як киянам передати показання лічильників води

Розібратися в значеннях чисел на шкалі досить легко

В Україні діє військовий стан, проте незважаючи на це, побутові споживачі мають вчасно сплачувати комунальні послуги. Зокрема, необхідно своєчасно платити за воду і передавати показання лічильників.

У " Київводоканалі" просять споживачів вчасно передавати показники лічильників не лише холодного, а й гарячого водопостачання та робити це починаючи з 10 та до останнього числа кожного місяця. Про це повідомляється на сайті компанії.

Показання лічильника холодної води необхідні для формування платежів за централізоване холодне водопостачання і водовідведення, а лічильника гарячої води — для формування платежів за відведення гарячої води.

Вчасно та коректно передані показання лічильників дозволять вам платити лише за фактично спожиті об’єми води та уникнути переплат у подальшому.

При цьому зазначають, що з 1 по 9 число показання не приймаються у зв’язку із закриттям минулого місяця та проведенням нарахувань. Кияни можуть подавати показання лічильників води з 10 й до останнього числа кожного місяця.

Як зняти показання лічильників води

Насамперед необхідно розібратися у значеннях чисел на шкалі та дисплеї лічильника.

Частина цифр на шкалі зображена на чорному, а частина — на червоному тлі. Крім того, число розділене на дві частини крапкою або комою. Після знаку розділення, як правило, знаходиться три цифри — вони означають обсяг використаної води в літрах. При передачі показань лічильника їх не треба враховувати.

Цифри до коми позначають кількість використаної води в кубометрах (1 м3 = 1000 л). Саме їх і потрібно враховувати під час передачі показань лічильника води.

Наприклад, на шкалі приладу вказано цифри 00345,123:

123 — обсяг у літрах. Його записувати не потрібно;

345 — об’єм у кубометрах. Його слід записати та повідомити постачальнику послуги.

Передавати потрібно лише чорні цифри, що показують кількість кубометрів.

Деякі водоміри мають лише чорні цифри – тоді передаються вони усі. Також усі цифри передають, якщо їх на табло лічильника лише п’ять.

Як передати показання лічильників води

Передати показання лічильників води можна одним із наступних способів:

у чаті у Viber та Telegram ;

на сайті Київводоканалу, натиснувши "Надати показники";

у "Особистому кабінеті" за посиланням ;

за телефоном контакт-центру Київводоканалу (044) 202-02-02 або КК "ЦКС" 247-40-40, 0-800-404-407;

за допомогою сервісу Portmone.com у розділі "Передача показань".

записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Зазначимо, що показання лічильників води не передаються через сторінку в соцмережі Facebook.

Якщо у квартирі ніхто не проживає і не користується водою, все одно необхідно подавати показники з різницею "0", тобто ті ж, що надавалися минулого разу.

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