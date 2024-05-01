Важливо не помилитися: як киянам передати показання лічильників води
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Розібратися в значеннях чисел на шкалі досить легко
В Україні діє військовий стан, проте незважаючи на це, побутові споживачі мають вчасно сплачувати комунальні послуги. Зокрема, необхідно своєчасно платити за воду і передавати показання лічильників.
У " Київводоканалі" просять споживачів вчасно передавати показники лічильників не лише холодного, а й гарячого водопостачання та робити це починаючи з 10 та до останнього числа кожного місяця. Про це повідомляється на сайті компанії.
Показання лічильника холодної води необхідні для формування платежів за централізоване холодне водопостачання і водовідведення, а лічильника гарячої води — для формування платежів за відведення гарячої води.
Вчасно та коректно передані показання лічильників дозволять вам платити лише за фактично спожиті об’єми води та уникнути переплат у подальшому.
При цьому зазначають, що з 1 по 9 число показання не приймаються у зв’язку із закриттям минулого місяця та проведенням нарахувань. Кияни можуть подавати показання лічильників води з 10 й до останнього числа кожного місяця.
Як зняти показання лічильників води
Насамперед необхідно розібратися у значеннях чисел на шкалі та дисплеї лічильника.
Частина цифр на шкалі зображена на чорному, а частина — на червоному тлі. Крім того, число розділене на дві частини крапкою або комою. Після знаку розділення, як правило, знаходиться три цифри — вони означають обсяг використаної води в літрах. При передачі показань лічильника їх не треба враховувати.
Цифри до коми позначають кількість використаної води в кубометрах (1 м3 = 1000 л). Саме їх і потрібно враховувати під час передачі показань лічильника води.
Наприклад, на шкалі приладу вказано цифри 00345,123:
- 123 — обсяг у літрах. Його записувати не потрібно;
- 345 — об’єм у кубометрах. Його слід записати та повідомити постачальнику послуги.
Передавати потрібно лише чорні цифри, що показують кількість кубометрів.
Деякі водоміри мають лише чорні цифри – тоді передаються вони усі. Також усі цифри передають, якщо їх на табло лічильника лише п’ять.
Як передати показання лічильників води
Передати показання лічильників води можна одним із наступних способів:
- у чаті у Viber та Telegram ;
- на сайті Київводоканалу, натиснувши "Надати показники";
- у "Особистому кабінеті" за посиланням ;
- за телефоном контакт-центру Київводоканалу (044) 202-02-02 або КК "ЦКС" 247-40-40, 0-800-404-407;
- за допомогою сервісу Portmone.com у розділі "Передача показань".
- записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.
Зазначимо, що показання лічильників води не передаються через сторінку в соцмережі Facebook.
Якщо у квартирі ніхто не проживає і не користується водою, все одно необхідно подавати показники з різницею "0", тобто ті ж, що надавалися минулого разу.
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