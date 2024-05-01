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Не запутайтесь в цифрах: как правильно снимать показания электросчетчика и какие есть тонкости

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Иллюстративное фото Новость обновлена 01 мая 2024, 18:47

Украинцам рекомендуют фиксировать показания счетчика 1 числа каждого месяца

Украинцы обязаны ежемесячно передавать показатели счетчика электроэнергии, чтобы не переплачивать за коммуналку. Ввиду приближения конца сроков для передачи показателей за апрель, "Телеграф" рассказывает о том, как это сделать.

Электронные счетчики оснащены таблом из ряда цифр, а разделены они запятой или рамкой красного цвета. Для передачи показаний необходимо записывать только то, что стоит после нулей и перед красной рамкой слева направо. Украинцам рекомендуют фиксировать показания счетчика 1 числа каждого месяца, а передавать их в коммунальные компании с 1 по 5 число того же месяца.

Владельцы двухтарифных счетчиков должны помнить, что они отображают данные по текущему времени, дате, количеству потребленной электроэнергии в целом, и по "ночному" и "дневному" тарифу отдельно. То есть потребителю необходимо отдельно фиксировать показатели по каждой зоне "день" и "ночь".

Так, если установлен двухтарифный счетчик, потребление электроэнергии происходит в двух зонах:

  • с 7:00 до 23:00 – "день";
  • с 23:00 до 7:00 – "ночь";

Для снятия показаний необходимо определить на панели обозначения "день" и "ночь", которые в зависимости от компании-производителя счетчика обозначаются следующим образом:

  • NiK: "день" — "Т11" ("Т1"), "ночь" — "Т12" ("Т2");
  • GAMA: "день" — "1.5.8.1", "ночь" — "1.5.8.2";
  • СТК: "день" – "Е1", "ночь" – "Е2".

Поэтапная инструкция снятия показаний двухзонного счетчика:

  • для переключения значения нажать кнопку "Ввод";
  • переключить табло на тариф "день" (Т11), просмотреть и записать показатели;
  • переключить табло на тариф "Ночь" (Т12), просмотреть и записать показатели.

Показания снимаются по такому же правилу, как и в случае с обычным счетчиком.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно выбрать счетчик для света, чтобы сэкономить средства.

Теги:
#Тарифы #Счетчики #Коммуналка