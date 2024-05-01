Не запутайтесь в цифрах: как правильно снимать показания электросчетчика и какие есть тонкости

Украинцам рекомендуют фиксировать показания счетчика 1 числа каждого месяца

Украинцы обязаны ежемесячно передавать показатели счетчика электроэнергии, чтобы не переплачивать за коммуналку. Ввиду приближения конца сроков для передачи показателей за апрель, "Телеграф" рассказывает о том, как это сделать.

Электронные счетчики оснащены таблом из ряда цифр, а разделены они запятой или рамкой красного цвета. Для передачи показаний необходимо записывать только то, что стоит после нулей и перед красной рамкой слева направо. Украинцам рекомендуют фиксировать показания счетчика 1 числа каждого месяца, а передавать их в коммунальные компании с 1 по 5 число того же месяца.

Владельцы двухтарифных счетчиков должны помнить, что они отображают данные по текущему времени, дате, количеству потребленной электроэнергии в целом, и по "ночному" и "дневному" тарифу отдельно. То есть потребителю необходимо отдельно фиксировать показатели по каждой зоне "день" и "ночь".

Так, если установлен двухтарифный счетчик, потребление электроэнергии происходит в двух зонах:

с 7:00 до 23:00 – "день";

с 23:00 до 7:00 – "ночь";

Для снятия показаний необходимо определить на панели обозначения "день" и "ночь", которые в зависимости от компании-производителя счетчика обозначаются следующим образом:

NiK: "день" — "Т11" ("Т1"), "ночь" — "Т12" ("Т2");

GAMA: "день" — "1.5.8.1", "ночь" — "1.5.8.2";

СТК: "день" – "Е1", "ночь" – "Е2".

Поэтапная инструкция снятия показаний двухзонного счетчика:

для переключения значения нажать кнопку "Ввод";

переключить табло на тариф "день" (Т11), просмотреть и записать показатели;

переключить табло на тариф "Ночь" (Т12), просмотреть и записать показатели.

Показания снимаются по такому же правилу, как и в случае с обычным счетчиком.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно выбрать счетчик для света, чтобы сэкономить средства.