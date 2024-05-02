Шукаю дружину-інваліда для виїзду: пастка, у яку легко ускочити

Від примарних грошей — до реальних боргів після удаваного шлюбу

Поки прикордонники західних областей України ловлять ухилянтів у горах та на річках, у віртуальному світі розквітає ще один вид злочинної діяльності. Чоловіки публікують оголошення про пошук жінок з інвалідністю або багатодітних матусь для фіктивного шлюбу, обіцяючи винагороду за послугу.

"Телеграф" розбирався, чому це може перетворитися на пастку для жінок, як визначається фіктивність шлюбу та чим ризикують чоловіки, погоджуючись на таку аферу.

Пропозиції, від яких важко відмовитись

Соцмережі та спеціалізовані сайти оголошень переповнені пропозиціями фіктивного шлюбу. Жінкам, які погодяться на такий крок, обіцяють фінансову підтримку та допомогу в побуті (у кращому разі), але найчастіше йдеться про одноразову виплату. Чоловіки готові платити за фіктивний шлюб 2-3 тисячі доларів, хоча зустрічаються і більш щедрі пропозиції.

Приблизно так виглядає зміст таких оголошень

Як пояснив "Телеграфу" юрист Національної асамблеї людей з інвалідністю України Ігор Шрамко, це питання постало вже наступного дня після повномасштабного вторгнення російських військ.

— Правила перетину кордону тоді передбачали, що чоловік призовного віку може виїхати у супроводі дружини з інвалідністю. Тож одразу з'явився попит на такі фіктивні шлюби. Зараз я б сказав, що почалася друга хвиля цього явища, — вважає фахівець.

За словами юриста, він знає багато випадків, коли чоловіки шукають"наречену" з інвалідністю чи багатодітну матір для укладання фіктивного шлюбу через різні організації людей з інвалідністю.

— Звісно, мотивація у кожної жінки своя — хтось потребує грошей, хтось наважується на це навіть через самотність. Ситуації трапляються абсолютно різні, — зазначає Ігор Шрамко.

Ціна "шлюбу" — борги чоловіка

Погоджуючись на сумнівний союз, жінки ризикують залишитися ні з чим. Адже після укладання шлюбу з незнайомцем вони опиняються у повній залежності від чоловіків, які можуть диктувати свої правила гри.

Які ж ризики таїть фіктивний шлюб для жінки? Передусім, це фінансові наслідки. Юрист Ігор Шрамко розповідає про випадок, коли до нього звернулася жінка, яка уклала шлюб з розрахунку. Згодом вона розлучилася, але колектори почали турбувати її як дружину боржника з вимогою сплатити борги чоловіка, які він наробив до шлюбу.

— Ми пояснили, що борги чоловіка до шлюбу на неї не розповсюджуються. Однак будь-які його правопорушення під час шлюбу можуть мати наслідки для обох сторін, — попереджає правник.

Ще один ризик — проблеми з документами. Ось випадок з практики, який ілюструє складність подібних ситуацій.

— Влітку 2022 року до нас звернулася жінка із запитання про отримання рішення суду. Зазвичай процедура проста: ви звертаєтеся до суду, який виніс рішення, і отримуєте його. Однак виявилося, що рішення про розлучення було ухвалене ще 20 років тому, і тоді жінка не бачила потреби забирати його. З розмови було зрозуміло, що мета жінки — вивезти іншого чоловіка за кордон, уклавши з ним фіктивний шлюб. Проте формально вона все ще перебувала в шлюбі, що робило її план неможливим, — розповідає Ігор Шрамко.

Окрім юридичної складової, є ще психологічні наслідки. Юрист просить жінок ретельно зважувати всі "за" і "проти", перш ніж погодитися на такий крок.

Як раніше "Телеграфу" розповідала уповноважена Кабміну з прав осіб з інвалідністю Тетяна Баранцова, жінки, які погоджуються на фіктивний шлюб, часто залишаються розчарованими і покинутими.

— Є люди, які не можуть самі прийняти рішення чи мають маленький життєвий досвід, а їм пропонують одружитися, щоб виїхати за кордон. Але хто буде нести відповідальність за жінку, яка виїде? Я не раз отримувала листи від жінок, які одружились з людиною, яку недовго знали, і виїхали за кордон. І там у них виникали проблеми, тому що вона людині не потрібна там, — підкреслює урядова уповноважена.

Причетні до подібних оголошень рідко замислюються над етичним боком питання. Нерідко чоловіки вдаються до хитрощів. Іноді вони свідомо перебільшують обіцяну винагороду, щоб заохотити жінку. А після оформлення шлюбу від чоловіка-обманщика годі чекати обіцяних грошей.

Які ризики має чоловік

Чоловіків можуть чекати не лише моральний осуд суспільства, а й реальна кримінальна відповідальність. Однак, за словами юриста, все залежить від доказів.

— Жінки, як правило, погоджуються на це добровільно, а не під примусом, — пояснює експерт. — Це приховане явище, про яке самі жінки не дуже хочуть розповідати.

Проте, за словами Ігоря Шрамка, йому особисто відомі випадки, коли молодим жінкам з інвалідністю пропонували навіть до 10 000 доларів за фіктивний шлюб для виїзду чоловіка за кордон. Дехто погоджувався.

— Тут запитання вже до моралі чоловіка, — наголошує юрист. — Так само як є ті, хто погоджується на телефонне шахрайство чи інші протизаконні речі. Я знаю випадок, коли у ветерана, який осліп на війні, зловмисники зняли з картки 60 000 гривень, призначених як компенсацію за поранення. Хто це зробив, знаючи, що це військовослужбовець, який отримав надходження від поранення? — обурюється юрист.

Що стосується відповідальності за публічні оголошення на кшталт "куплю дружину для виїзду", то юрист зазначає — все також залежить від формулювань і доведення наміру.

— Питання в доведенні. Якщо чітко зазначено "шукаю жінку з інвалідністю за винагороду" — то це вже інша річ. Але формулювання "шукаю дружину для шлюбу" не є протизаконним, — пояснює він.

Визначити, чи є експлуатація вразливих груп для особистої вигоди можна, але головне — довести факт примусу чи обставин, за яких жінка не могла контролювати свої дії.

При цьому в Україні немає спеціального закону про відповідальність за фіктивні шлюби. А отже de facto такі дії і не є незаконними, особливо якщо сторони не визнаю́ть їхню фіктивність.

— Ми все розуміємо. Але питання в можливості довести це в суді та наявності механізмів притягнення до відповідальності за фіктивний шлюб, — резюмує експерт.

На які пари падає підозра

Однак встановити, що шлюб був фіктивним, все ж можна за низкою ознак. Серед них — нетривалість союзу, відсутність спільного побуту, несплата аліментів і недостатня поінформованість про свого "цивільного партнера". Остаточне рішення завжди ухвалює суд на підставі ретельного розгляду всіх обставин справи.

Маючи багаторічний досвід роботи, юрист Ігор Шрамко зазначає: певні ситуації стають зрозумілими ще з перших слів.

— Наприклад, коли телефонують і просять допомогти оформити догляд за близьким родичем, одразу стає зрозуміло, що хтось хоче виїхати за кордон і шукає спосіб це зробити. Аналогічна ситуація і з розлученнями. Коли людина каже, що їй терміново потрібно розірвати шлюб, а потім виявляється, що шлюб був укладений лише три місяці то́му, підозри стають очевидними. Жінки не завжди охоче зізнаються, що шлюб був фіктивним, зазвичай кажучи, що "не склалося", — говорить правник.

Підозри також викликає, якщо молодят затримують на кордоні одразу після весілля, а у них нема спільних фото чи історії стосунків у соцмережах. Хоча з офіційним штампом у паспорті перешкодити перетину кордону важко.

За умови, що суд все ж визнає шлюб удаваним, це призведе до майнових наслідків. Фактично такий шлюб вважатиметься неукладеним, а тому у подружжя не виникне режиму спільної власності на майно. Але це знову ж таки — питання ризиків. Все ще потрібно довести судом.

Як правило, звернення до суду з питанням про визнання шлюбу фіктивним відбувається при поділі майна або спадщини. Мета подібних дій — усунути одну зі сторін (чоловіка або дружину) від спадщини. У таких випадках часто виникають звинувачення на адресу цієї сторони, мовляв, вона прагнула незаконно здобути вигоду, наприклад, перетнути кордон. Проте не будуть ігнорувати й той факт, що інша сторона могла з самого початку знати про фіктивність шлюбу.

Як жінці захистити свої права

За словами Ігоря Шрамка, жінкам навіть до укладання такого шлюбу варто звернутися до фахівців по консультацію та юридичну допомогу.

— Ми завжди радимо клієнтам проконсультуватися з юристом, перш ніж вчиняти будь-які дії, які можуть мати юридичні наслідки, — наголошує юрист. — Особливо, якщо йдеться про підписання документів, угод, ставання поручителем тощо. Треба зважити всі ризики.

Жінка має бути готова до того, що їй доведеться ініціювати розлучення. Чоловік, досягнувши бажаного — виїзду за кордон, може не виявляти жодної зацікавленості в оформленні розлучення. Жінці ж, якщо вона хоче офіційно розірвати шлюб, доведеться самостійно розв'язувати цю проблему. Це тривалий процес, який може затягтися на декілька місяців. Звернення до адвокатів по допомогу в оформленні розлучення замість самостійного написання заяви зажадає додаткових витрат.

Ще більші проблеми виникають, якщо після фіктивного шлюбу сторони перебувають у різних країнах. Тоді будуть потрібні укладання договорів з міжнародними юристами, пересилання документів тощо.

Якщо жінка стала жертвою шахрайства — треба звертатися до поліції із заявою. А якщо потрібна допомога у судовому процесі, наприклад, при розлученні, то в Україні діє мережа безоплатної правничої допомоги. Там кваліфіковані адвокати можуть надати необхідні послуги безкоштовно.