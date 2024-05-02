Ищу жену-инвалида для выезда: ловушка, в которую легко вскочить

От призрачных денег до реальных долгов после мнимого брака

Пока пограничники западных областей Украины ловят уклонистов в горах и реках, в виртуальном мире расцветает еще один вид преступной деятельности. Мужчины публикуют объявления о поиске женщин с инвалидностью или многодетных мамочек для фиктивного брака, обещая вознаграждение за услугу.

"Телеграф" разбирался, почему это может превратиться в ловушку для женщин, как определяется фиктивность брака и чем рискуют мужчины, соглашаясь на такую аферу.

Предложения, от которых сложно отказаться

Соцсети и специализированные сайты объявлений переполнены предложениями фиктивного брака. Женщинам, которые согласятся на такой шаг, обещают финансовую поддержку и помощь в быту (в лучшем случае), но чаще всего речь идет об одноразовой выплате. Мужчины готовы платить за фиктивный брак 2-3 тысячи долларов, хотя встречаются и более обильные предложения.

Приблизительно так выглядит содержание таких объявлений

Как объяснил "Телеграфу" юрист Национальной ассамблеи людей с инвалидностью Украины Игорь Шрамко, этот вопрос встал уже на следующий день после полномасштабного вторжения российских войск.

— Правила пересечения границы тогда предполагали, что муж призывного возраста может уехать в сопровождении жены с инвалидностью. Так что сразу же появился спрос на такие фиктивные браки. Сейчас я бы сказал, что началась вторая волна этого явления, считает специалист.

По словам юриста, он знает много случаев, когда мужчины ищут "невесту" с инвалидностью или многодетную мать для заключения фиктивного брака через разные организации людей с инвалидностью.

— Конечно, мотивация у каждой женщины своя — кто нуждается в деньгах, кто решается на это даже из-за одиночества. Ситуации случаются совершенно разные, – отмечает Игорь Шрамко.

Цена "брака" — долги мужчины

Соглашаясь на сомнительный союз, женщины рискуют остаться ни с чем. Ведь после заключения брака с незнакомцем они оказываются в полной зависимости от мужчин, которые могут диктовать свои правила игры.

Какие же риски таит фиктивный брак для женщины? В первую очередь, это финансовые последствия. Юрист Игорь Шрамко рассказывает о случае, когда к нему обратилась женщина, заключившая брак по расчету. Впоследствии она развелась, но коллекторы начали беспокоить ее как жену должника с требованием уплатить долги мужчины, которые он натворил до брака.

— Мы объяснили, что долги мужа до брака на нее не распространяются. Однако любые его правонарушения во время брака могут иметь последствия для обеих сторон, — предупреждает юрист.

Еще один риск – проблемы с документами. Вот случай из практики, иллюстрирующий сложность подобных ситуаций.

— Летом 2022 года к нам обратилась женщина по вопросу о получении решения суда. Обычно процедура проста: вы обращаетесь в суд, который вынес решение и получаете его. Однако оказалось, что решение о разводе было принято еще 20 лет назад, и тогда женщина не видела необходимости забирать его. Из разговора было понятно, что цель женщины – вывезти другого мужчину за границу, заключив с ним фиктивный брак. Однако формально она все еще состояла в браке, что делало ее план невозможным, – рассказывает Игорь Шрамко.

Кроме юридической составляющей есть еще психологические последствия. Юрист просит женщин тщательно взвешивать все "за" и "против", прежде чем согласиться на такой шаг.

Как ранее "Телеграфу" рассказывала уполномоченная Кабмина по правам лиц с инвалидностью Татьяна Баранцова, женщины, которые соглашаются на фиктивный брак, часто остаются разочарованными и брошенными.

— Есть люди, которые не могут сами принять решение или имеют маленький жизненный опыт, а им предлагают жениться, чтобы уехать за границу. Но кто будет нести ответственность там за женщину? Я не раз получала письма от женщин, которые женились на человеке, которого недолго знали, и уехали за границу. И там у них возникали проблемы, потому что она человеку не нужна там, — подчеркивает она.

Причастные к подобным объявлениям редко задумываются над этической стороной вопроса. Нередко мужчины прибегают к уловкам. Иногда они сознательно преувеличивают обещанное вознаграждение, чтобы поощрить женщину. А после оформления брака от мужа-обманщика не стоит ждать обещанных денег.

Какие риски имеет мужчина

Мужчин могут ждать не только моральное осуждение общества, но и реальная уголовная ответственность. Однако, по словам юриста, все зависит от улик.

— Женщины, как правило, соглашаются на это добровольно, а не по принуждению, — объясняет эксперт. — Это скрытое явление, о котором сами женщины не очень-то хотят рассказывать.

Однако, по словам Игоря Шрамко, ему лично известны случаи, когда молодым женщинам с инвалидностью предлагали даже до 10 000 долларов за фиктивный брак для выезда за границу. Некоторые соглашались.

— Здесь вопрос уже к морали мужчины, — подчеркивает юрист. — Так же, как те, кто соглашается на телефонное мошенничество или другие противозаконные вещи. Я знаю случай, когда у ослепшего на войне ветерана злоумышленники сняли с карточки 60 000 гривен, назначенных в качестве компенсации за ранения. Кто это сделал, зная, что это военнослужащий, получивший поступления от ранения? — возмущается юрист.

Что касается ответственности за публичные объявления типа "куплю жену для выезда", то юрист отмечает — все также зависит от формулировок и доказывания намерения.

— Вопрос в доказательстве. Если четко указано "ищу женщину с инвалидностью за вознаграждение" — это уже другое дело. Но формулировка "ищу жену для брака" не противозаконна, — объясняет он.

Определить, есть ли эксплуатация уязвимых групп для личной выгоды, можно, но главное — доказать факт принуждения или обстоятельств, при которых женщина не могла контролировать свои действия.

При этом в Украине нет специального закона об ответственности за фиктивные браки. А значит, де facto такие действия и не являются незаконными, особенно если стороны не признают их фиктивность.

— Мы все понимаем. Но вопрос о возможности доказать это в суде и наличия механизмов привлечения к ответственности за фиктивный брак, — резюмирует эксперт.

На какие пары падает подозрение

Однако установить, что брак был фиктивным, все же можно по ряду признаков. Среди них — непродолжительность союза, отсутствие общего быта, неуплата алиментов и недостаточная осведомленность о своем "гражданском партнере". Окончательное решение всегда принимает суд из тщательного рассмотрения всех обстоятельств дела.

Имея многолетний опыт работы, юрист Игорь Шрамко отмечает: некоторые ситуации становятся понятными еще с первых слов.

— Например, когда звонят по телефону и просят помочь оформить уход за близким родственником, сразу становится понятно, что кто-то хочет уехать за границу и ищет способ это сделать. Аналогичная ситуация и с разводами. Когда человек говорит, что ему срочно нужно расторгнуть брак, а потом оказывается, что брак был заключен только три месяца тому, подозрения становятся очевидными. Женщины не всегда охотно признаются, что брак был фиктивным, обычно говоря, что "не сложилось", — говорит юрист.

Подозрения также вызывают, если молодоженов задерживают на границе сразу после свадьбы, а у них нет общих фото или истории отношений в соцсетях. Хотя с официальным штампом в паспорте помешать пересечению границы сложно.

При условии, что суд все же признает брак мнимым, это приведет к имущественным последствиям. Фактически такой брак будет считаться незаключенным, а потому у супругов не возникнет режим общей собственности на имущество. Но это опять же вопрос рисков. Все еще нужно доказать судом.

Как правило, обращение в суд с вопросом о признании брака фиктивным происходит при разделе имущества или наследства. Цель подобных действий – отстранить одну из сторон (супруга или жену) от наследства. В таких случаях часто возникают обвинения в адрес этой стороны, мол, она стремилась незаконно извлечь выгоду, например, пересечь границу. Однако не будут игнорировать и тот факт, что другая сторона могла изначально знать о фиктивности брака.

Как женщине защитить свои права

По словам Игоря Шрамко, женщинам даже к заключению такого брака следует обратиться к специалистам за консультацией и юридической помощью.

— Мы всегда советуем клиентам проконсультироваться с юристом, прежде чем предпринимать какие-либо действия, которые могут иметь юридические последствия, — отмечает юрист. — Особенно, если речь идет о подписании документов, соглашений, становлении поручителем и т.д. Надо учесть все риски.

Женщина должна быть готова к тому, что ей придется инициировать развод. Мужчина, достигнув желаемого выезда за границу, может не проявлять никакой заинтересованности в оформлении развода. Женщине же, если она хочет официально расторгнуть брак, придется самостоятельно решать эту проблему. Это длительный процесс, который может затянуться на несколько месяцев. Обращение к адвокатам за помощью в оформлении развода вместо самостоятельного написания заявления потребует дополнительных расходов.

Еще большие проблемы возникают, если после фиктивного брака стороны находятся в разных странах. Тогда потребуются заключения договоров с международными юристами, пересылка документов и т.д.

Если женщина стала жертвой мошенничества, нужно обращаться в полицию с заявлением. А если нужна помощь в судебном процессе, например при разводе, то в Украине действует сеть безвозмездной юридической помощи. Там квалифицированные адвокаты могут предоставить необходимые услуги бесплатно.