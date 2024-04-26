Заборона на керування авто для ухилянтів: адвокат чекає хвилі позовів до ЄСПЛ, у чому проблема

Україна може стати не просто лідером із звернень до Європейського суду з прав людини, а чемпіоном, вважає юрист

Новий закон про мобілізацію № 10449, який набирає чинності 18 травня, містить норму про заборону водіння автомобіля для ухилістів. Юристи неоднозначно ставляться до цієї норми.

Військовий адвокат Олег Леонтьєв називає заборону на керування авто дискримінаційною новелою. Таку думку він висловив "Телеграфу" у статті "Ухилісти були, є і будуть": що адвокати говорять про мобілізацію та нові правила обліку чоловіків.

"Україна тоді стане не просто лідером щодо звернень до Європейського суду з прав людини, а чемпіоном. Військовий облік не стосується прав людини, це обов’язок. Якщо людина порушила щось – її треба саме за це і покарати, а не позбавляти іншого права (крім права на свободу, коли людина засуджена). Якщо наші суди цього не зможуть зупинити, то заяви підуть у ЄСПЛ", — зазначив Олег Леонтьєв.

Детально розповідаємо, як працюватиме заборона керувати авто тим, хто порушує мобілізаційний закон. Йдеться про тих, хто не оновить свої облікові дані, або не з’явиться до ТЦК та СП за викликом чи повісткою.

голова ТЦК звертається до Нацполіції для оголошення у розшук, затримання та доправлення у військкомат того, хто порушує мобілізаційне законодавство чи правила обліку

якщо затримання неможливе, йому надсилають вимогу, яка вважається врученою через 10 днів після надсилання листа з повідомленням про вручення

у разі якщо військовозобов’язаний ігнорує вимогу протягом 10 днів, ТЦК звертається до суду для обмеження права керування автомобілем під час мобілізації

тільки суд може накласти обмеження, яке забороняє керування автомобілем або до виконання військовозобов’язаним вимог мобілізаційного законодавства, або до завершення воєнного стану

Раніше "Телеграф" розповідав, чому юристи сумніваються у дієвості заборони на керування транспортним засобом для тих, хто не стане на військовий облік. Положення викликає сумніви не так у питанні конституційності (адже, згідно з Конституцією, під час дії воєнного стану деякі права громадян можуть обмежуватися), як у практичному сенсі.