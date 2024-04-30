Деякі чоловіки за кордоном зможуть отримати консульські послуги: в МЗС назвали дві умови

У міністерстві працюють над модернізацією надання консульських послуг

Українські чоловіки, які перебувають за кордоном, після уточнення своїх військово-облікових даних матимуть можливість отримати консульські послуги. Проте це стосуватиметься лише тих, хто має на це правові підстави.

Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства зовнішніх справ України. Там зазначили, що рішення МЗС лише тимчасово призупиняє прийом нових заяв на отримання консульських послуг до доопрацювання механізмів уточнення військово-облікових даних відповідно до вимог законодавства.

"Після вступу в дію нових механізмів, кожен чоловік призовного віку, який тимчасово перебуває за кордоном, матиме можливість уточнити свої облікові дані, зокрема дистанційно через електронний кабінет. Якщо чоловік уточнив свої дані та має правові підстави на отримання, відповідно до вимог законодавства, консульських послуг, він матиме таку можливість. Це рівні умови та ставлення держави до чоловіків в Україні та за кордоном", — підкреслили в міністерстві.

Крім того, в МЗС повідомили, що працюють над пакетом модернізації надання консульських послуг для громадян України, який загалом спростить доступ усіх категорій громадян до консульського обслуговування. Це має скоротити час процедур і дозволить вирішити низку проблем, пов’язаних із підвищеним попитом внаслідок збільшення кількості громадян за кордоном з 2022 року.

У МЗС також зазначили, що всі заяви на отримання консульських послуг, подані до 23 квітня 2024 року в закордонних дипломатичних установах, розглядаються та опрацьовуються консульськими установами в повному обсязі. У тому числі це стосується поданих до цієї дати заяв на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

"Тому про жодну раптовість не йдеться, адже заяви, які вже були в роботі, продовжили опрацьовуватися. Тимчасово призупинений лише прийом нових заяв від окремої категорії громадян для уточнення механізмів надання консульських послуг згідно з ухваленим новим законом", — зазначили в міністерстві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 22 квітня в журналістів опинилось розпорядження від МЗС, яким українським дипломатичним установам за кордоном заборонили надавати консульські послуги громадянам України чоловічої статі. Документ підписаний першим заступником міністра закордонних справ Андрієм Сибігою.

Своєю чергою голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба виступив із заявою щодо цієї ситуації. Він повідомив, українські громадяни, які перебувають за кордоном, все одно мають обовʼязки перед Україною.